Recientemente, el Zoológico de Cali, , confirmó el fallecimiento de Indira, una tigresa de Bengala que durante más de 20 años fue uno de sus ejemplares más reconocidos.

La causa fue un inesperado ataque por parte de su propio hijo, el macho Kanú, con quien compartía el mismo espacio desde hacía más de una década.

De acuerdo con declaraciones del director del zoológico, el incidente fue motivado por una disputa territorial.

Según videos virales en redes sociales, se muestra que a pesar de su convivencia prolongada, Kanú intentó someter a su madre imponiendo su fuerza, lo que desató la agresión.

El equipo del parque actuó de inmediato: se separó al tigre, se sedó a Indira para evaluar sus heridas y fue trasladada a una zona de descanso mientras recibía atención médica.

Indira, tigresa del Zoológico de Cali, muere tras enfrentamiento con su hijo. (18/08/25) Fotos: El Tiempo
Indira, tigresa del Zoológico de Cali, muere tras enfrentamiento con su hijo. (18/08/25) Fotos: El Tiempo

Sin embargo, minutos después de ser atendida, sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no se pudo reanimar, pese a los esfuerzos veterinarios por regresarla a la vida.

"Indira falleció, tras un incidente con su hijo Kanú, con quien compartió recinto por más de 12 años. A pesar de la atención inmediata y los esfuerzos médicos, su corazón dejó de latir, cerrando un ciclo de vida lleno de enseñanzas y memorias", se lee en un comunicado del Zoológico.

La necropsia arrojó como causa determinante una insuficiencia renal aguda, derivada del estrés extremo y la hemorragia sufrida tras el ataque.

Se aguardan estudios adicionales que aporten más claridad al diagnóstico.

Desde el zoológico expresaron su pesar por la pérdida. Indira había dejado una huella profunda en visitantes, educadores y amantes de la fauna.

Indira, tigresa del Zoológico de Cali, muere tras enfrentamiento con su hijo. (18/08/25) Fotos: El Tiempo
Indira, tigresa del Zoológico de Cali, muere tras enfrentamiento con su hijo. (18/08/25) Fotos: El Tiempo

"Su partida nos recuerda que la vida y la muerte hacen parte del mismo camino. Hoy pedimos a nuestra comunidad acompañarnos en este duelo y enviar un mensaje de apoyo a nuestro equipo, quienes dedicaron años de entrega y compromiso a su cuidado. Indira vivirá siempre en nuestra memoria, en cada historia que compartió con quienes tuvieron la fortuna de conocerla", aseguraron.

desa/mgm

