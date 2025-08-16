Yakarta.- Al menos 29 personas resultaron heridas este domingo después de que un sismo de magnitud 5.8 sacudiera la provincia de Poso, en las islas Célebes del archpiélago indonesio, sin que se haya anunciado una alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, detectó el movimiento telúrico a las 5:34 hora local (21.34 GMT del sábado) y situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro 15 kilómetros al norte de Poso.

Abdul Muhari, funcionario de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB, en indonesio), indicó -en un comunicado- que el temblor causó daños materiales y heridas a 29 personas.

"De ellas, 13 han sido trasladadas al Hospital General Regional de Poso, y dos están en situación crítica", indicó el reporte.

El resto de las personas afectadas fueron trasladadas a otros centros hospitalarios. Muchos de los heridos se encontraban en la iglesia Elim del pueblo de Masani, en la provincia de Poso, en el la parte central de las islas Célebes (Sulawasi en indonesio), donde conviven cristianos y musulmanes, los practicantes de la religión mayoritaria del país asiático.

Los terremotos en Indonesia son frecuentes, debido a que el país se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7 mil sismos, la mayoría de ellos moderados.

En septiembre de 2018, un terremoto y un tsunami en las Célebes se cobró la vida de más de 4 mil 300 personas, en una de las mayores catástrofes recientes del país.

alm