Los australianos encendieron velas y guardaron un minuto de silencio este domingo para honrar a las 15 víctimas del atentado en , una semana después de que dos hombres dispararan contra una multitud durante la festividad judía de Janucá en Sídney.

Un padre y su hijo, , están acusados de abrir fuego el pasado domingo en Bondi Beach, un lugar turístico emblemático del estilo de vida australiano, repleto de familias en un día soleado.

Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía durante el ataque del 14 de diciembre. Naveed, de 24 años, que sobrevivió y permanece en el hospital bajo custodia policial, se enfrenta a cargos que incluyen terrorismo y 15 asesinatos.

Las autoridades afirmaron que el ataque, uno de los más mortíferos de la historia de Australia, estuvo probablemente "motivado por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico.

Exactamente una semana después de los primeros reportes de disparos a las 18H47 (07H47 GMT), los australianos guardaron un minuto de silencio en un día nacional de reflexión con el lema "la luz sobre la oscuridad".

Las banderas ondearon a media asta y las autoridades pidieron a la población encender una vela en sus ventanas para honrar a las víctimas y apoyar a la comunidad judía.

"Estamos aquí juntos", dijo Roslyn Fishall, miembro de la comunidad judía de Sídney. "Acérquense a los desconocidos y abrácenlos. Hagamos la paz juntos", declaró a la AFP desde un memorial improvisado en la playa de Bondi.

"Traer de vuelta la luz"

"Sesenta segundos arrancados al ruido de la vida cotidiana, dedicados a los quince australianos que deberían estar hoy con nosotros", indicó el primer ministro, Anthony Albanese, en vísperas del homenaje.

"Será un momento de pausa para reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca nos definirán como australianos", agregó.

El mandatario se unió el domingo a las conmemoraciones en la playa de Bondi, donde un hidroavión sobrevoló la zona con un mensaje de amor para la comunidad judía.

Muchas personas ya conmemoraron el atentado con actos de recuerdo.

Cientos de bañistas y surfistas se adentraron en las aguas de la playa de Bondi el viernes para intentar formar un gran corazón.

"Masacraron a víctimas inocentes, y hoy voy a nadar allí y a formar parte de mi comunidad de nuevo para traer de vuelta la luz", declaró a AFP el consultor de seguridad Jason Carr.

El sábado, socorristas surfistas se alinearon en la orilla de la playa y guardaron tres minutos de silencio, algunos llorando o abrazándose.

