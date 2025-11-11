Más Información

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Zacatecas destaca por baja en homicidios dolosos: SESNSP; Guanajuato encabeza la lista con más asesinatos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Secretaría de Economía justifica alza de arancel al azúcar: es para proteger producción y frenar importaciones

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

Se han celebrado acuerdos reparatorios con 78 víctimas tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Instalarán mañana comisión para reordenar el ambulantaje en el Centro Histórico de la CDMX

SAN JUAN — El número de muertes confirmadas por el aumentó a 45, mientras que otras 15 personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades el martes.

Se prevé que el número de víctimas aumente mientras los funcionarios aún intentan llegar a dos pueblos que permanecen aislados desde que la catastrófica tormenta de categoría 5 tocó tierra en el oeste de el 28 de octubre.

Helicópteros han estado lanzando alimentos y otros suministros básicos en esas dos comunidades, afirmó Alvin Gayle, director general de la oficina de gestión de emergencias de Jamaica.

Manifestó que la tormenta ha desplazado a 30 mil familias, con mil 100 personas que aún viven en 88 refugios de emergencia que permanecen abiertos.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que una de las principales inquietudes es proveer albergue, y que 40 mil lonas que no se pueden entregar debido a caminos dañados y bloqueados.

Residentes caminan por una calle destruida en Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa. Foto: AP
Huracán Melissa: continúan afectaciones y caminos bloqueados

Más de 30 caminos siguen bloqueados mientras los equipos continúan removiendo escombros, comentó Gayle.

Los funcionarios señalaron que el 50% de los clientes tienen servicio de telefonía móvil, y más del 70% ahora tienen agua.

Mientras tanto, los equipos han restaurado la electricidad a más del 60% de los clientes.

"Este es un hito sólido dado el alcance de la destrucción", expresó Hugh Grant, presidente y director general de la compañía eléctrica de Jamaica.

Indicó que el martes se restauró la electricidad en el aeropuerto internacional de Montego Bay.

El huracán Melissa fue uno de los . Devastó la región occidental de Jamaica y luego tocó tierra en el este de Cuba, donde destruyó hogares y cultivos.

Haq dijo que más de 54 mil personas en Cuba no han podido regresar a sus hogares, incluyendo siete mil 500 que viven en refugios oficiales. Señaló que el número de instalaciones de salud afectadas ha aumentado de 460 a más de 600, mientras que el número de hogares dañados ha subido de 60 mil a 90 mil.

La tormenta también desató fuertes inundaciones en el suroeste de Haití, donde se le atribuyen al menos 43 muertes. Petit Goâve fue una de las comunidades más afectadas en esa región, donde funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de la ONU estaban distribuyendo alimentos a más de 40 mil personas.

La ayuda ha estado llegando a las tres naciones mientras las personas luchan por recuperarse de la tormenta.

El lunes, el gobierno de Estados Unidos anunció 10 millones de dólares adicionales en fondos para Jamaica y otros 2.5 millones para Haití, para un total de casi 37 millones para las naciones afectadas, incluyendo Cuba y las Bahamas.

