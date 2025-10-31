Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Ante el paso del por , la embajada de México en ese país informó que el Grupo Aeroportuario del Pacífico ofreció transportar “por solidaridad” a nuestro país a 20 connacionales que lo requirieran, debido a las circunstancias generadas por el fenómeno.

La embajada pidió a las personas mexicanas interesadas manifestarlo para ser incluidas en un que salió por la mañana desde el Aeropuerto Sangster de Montego Bay hacia Cozumel y Guadalajara.

Se les pidió ser conscientes que solamente podrían llevar una maleta pequeña que se autoriza transportar en cabina.

Lee también

El Grupo Aeroportuario destacó que su director, Raúl Revuelta Musalem, llegó el jueves con un equipo de 22 personas para evaluar el impacto del huracán Melissa en ese aeropuerto y coordinar las labores de recuperación.

“Grupo Aeroportuario del Pacífico se solidariza con Jamaica, mientras trabajamos juntos para restablecer las operaciones críticas del aeropuerto”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]