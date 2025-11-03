Más Información

Kingston/San Juan.- Al menos 32 personas perdieron la vida a causa del que azotó la semana pasada la isla como categoría 5, dejando daños devastadores tras su paso, según informó este lunes el gobierno de .

"La cifra de fallecidos va a cambiar en los próximos días. El número oficial que tenemos ahora es de 32, pero diré que hay ocho otros casos que no han sido confirmados y que la policía y la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) están trabajando para verificar", precisó en una rueda de prensa la ministra jamaicana de Educación e Información, Dana Morris Dixon.

"Cada persona es una vida. Tenían una familia y un futuro por delante de ellos. Es realmente muy doloroso, y sé que muchas familias están sintiendo ese dolor. Y siento que toda Jamaica, con cada persona que se añade a esa lista, sé que todos lo sentimos profundamente", lamentó Dixon.

Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó este lunes que la magnitud de la destrucción causada por el huracán Melissa "no tiene precedentes en décadas" en el país caribeño.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.

La JDF instó ayer a los residentes de las comunidades más afectadas por el huracán a que colaboren en la limpieza de escombros en espacios abiertos de gran tamaño para permitir el aterrizaje de helicópteros con ayuda humanitaria.

Melissa, que tocó tierra en el oeste de Jamaica como un huracán de categoría 5, ha causado al menos 28 muertos en el país y devastadores daños en viviendas e infraestructura.

