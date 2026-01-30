Kiev.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Vladimir Putin detendría los bombardeos a Ucrania "por una semana", el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmó que Rusia no atacó ninguna infraestructura energética de su país durante la pasada noche.

"No hubo ataques a instalaciones energéticas la pasada noche, pero ayer (el jueves) por la tarde nuestra infraestructura energética fue golpeada en varias regiones", dijo Zelensky tras mantener una reunión telemática con las autoridades regionales del país.

Se trata de la primera confirmación de que Rusia ha cumplido, por el momento, la tregua temporal en los ataques al sistema energético ucraniano que, según anunció el jueves por la noche el presidente de EU, le prometió su homólogo ruso la víspera misma.

El presidente ucraniano agregó que, en vez de atacar instalaciones energéticas, los rusos tratan de destruir ahora infraestructuras logísticas ucranianas.

Zelensky dijo que el misil balístico lanzado por los rusos durante la pasada noche impactó en un almacén de una fábrica civil de propiedad estadounidense en la región ucraniana de Járkov, en el noreste del país y donde se producen combates.

Parte de los más de 100 drones de larga distancia que lanzó Rusia contra territorio ucraniano impactaron en la ciudad de Zaporiyia, en la región homónima suroriental de Ucrania parcialmente ocupada por los rusos.

Putin acepta pausar ataques a Ucrania por una semana

Zelensky había anunciado este mismo viernes que Ucrania no atacaría infraestructura energética rusa si las fuerzas del Kremlin se abstenían de golpear instalaciones energéticas ucranianas.

Trump dijo la víspera que Putin había accedido a no bombardear infraestructuras ucranianas durante una semana, en la que se espera que las temperaturas vuelvan a bajar en ciudades como Kiev de los 20 grados bajo cero.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha corregido no obstante este viernes a Trump al afirmar que el acuerdo de cese de los ataques es sólo hasta el final de esta semana y tiene como objetivo mejorar el clima de entendimiento entre ucranianos y rusos de cara a la nueva reunión con mediación estadounidense que deben mantener este domingo en Abu Dabi.

