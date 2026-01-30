Más Información

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

La mañanera de Sheinbaum, 30 de enero, minuto a minuto

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Tráiler se estrella e incendia sobre la autopista México-Toluca; se registra intenso tráfico en la zona

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Arrestan al periodista Don Lemon tras manifestación antiinmigratoria; interrumpió un servicio religioso en Minnesota

Díaz-Canel denuncia que "Trump pretende asfixiar" la economía de Cuba; medida es "un pretexto vacío de argumentos", dice

Kiev.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Vladimir Putin detendría los bombardeos a "por una semana", el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmó que Rusia no atacó ninguna infraestructura energética de su país durante la pasada noche.

"No hubo ataques a instalaciones energéticas la pasada noche, pero ayer (el jueves) por la tarde nuestra infraestructura energética fue golpeada en varias regiones", dijo Zelensky tras mantener una reunión telemática con las autoridades regionales del país.

Se trata de la primera confirmación de que Rusia ha cumplido, por el momento, la tregua temporal en los ataques al sistema energético ucraniano que, según anunció el jueves por la noche el presidente de EU, le prometió su homólogo ruso la víspera misma.

El presidente ucraniano agregó que, en vez de atacar instalaciones energéticas, los rusos tratan de destruir ahora infraestructuras logísticas ucranianas.

Zelensky dijo que el misil balístico lanzado por los rusos durante la pasada noche impactó en un almacén de una fábrica civil de propiedad estadounidense en la región ucraniana de Járkov, en el noreste del país y donde se producen combates.

Parte de los más de 100 drones de larga distancia que lanzó Rusia contra territorio ucraniano impactaron en la ciudad de Zaporiyia, en la región homónima suroriental de Ucrania parcialmente ocupada por los rusos.

Soldados ucranianos patrullan en medio de vehículos destruidos durante una batalla en Ucrania. Foto: EFE
Soldados ucranianos patrullan en medio de vehículos destruidos durante una batalla en Ucrania. Foto: EFE

Putin acepta pausar ataques a Ucrania por una semana

Zelensky había anunciado este mismo viernes que Ucrania no atacaría infraestructura energética rusa si las fuerzas del Kremlin se abstenían de golpear instalaciones energéticas ucranianas.

Trump dijo la víspera que Putin había accedido a no bombardear infraestructuras ucranianas durante una semana, en la que se espera que las temperaturas vuelvan a bajar en ciudades como Kiev de los 20 grados bajo cero.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha corregido no obstante este viernes a Trump al afirmar que el acuerdo de cese de los ataques es sólo hasta el final de esta semana y tiene como objetivo mejorar el clima de entendimiento entre ucranianos y rusos de cara a la nueva reunión con mediación estadounidense que deben mantener este domingo en Abu Dabi.

