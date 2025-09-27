Más Información

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Chocan dos embarcaciones de la Marina en el puerto de Veracruz; hay dos elementos heridos

Sin celular y sin visa, EU regresa a México al diputado del Partido Verde, Mario López Hernández; legislador niega detención

Alcaldesa de Umán, Yucatán, coloca su nombre a obras municipales; líder de Morena en el estado le pide corregir "error"

Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

Dulce María Sauri se pronuncia contra los "pluris"; permite que partidos "se despachen", considera

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

Cuatro personas murieron y dos están desaparecidas tras la que cayó el viernes, que afectó a sectores de Arizona y causó severas , obligando a algunos residentes a subirse a sus techos, de acuerdo con los medios.

En la ciudad de Globe, alrededor de mil tanques de propano fueron arrastrados de un centro de distribución, lo que creó un grave problema de materiales peligrosos en el área del centro de esta vieja ciudad minera, en el condado de Gila, indicó la cadena ABC.

"El histórico Downtown Globe se encuentra en una situación insegura, con edificios en peligro, además de productos químicos y escombros peligrosos, incluyendo tanques de propano. Por su seguridad, le rogamos que se mantenga alejado del área hasta nuevo aviso", se alertó a la comunidad en redes sociales y se pidió además evitar el tráfico para no interrumpir las labores de rescate tras la riada.

Foto: Freepik/Archivo
De acuerdo con las autoridades, dos de las víctimas fueron encontradas en un vehículo donde se ahogaron, y otra fue hallada afuera de un coche, en el centro de Globe.

Un hombre que fue reportado como desaparecido el viernes, e identificado como Ander Polanco, fue hallado hoy muerto, también fuera de su coche, en el condado de Maricopa, cuando las aguas bajaron su nivel, de acuerdo con ABC. El resto de las víctimas no han sido identificadas ni tampoco se ha dicho si todos son adultos El Ayuntamiento de Globe sostuvo hoy una reunión, y declaró el estado de emergencia en la ciudad, refiriéndose a los daños como "devastadores", pero aún se desconoce la magnitud.

"Esto es algo que jamás podríamos imaginar y aquí lo estamos viviendo", dijo a la cadena NBC el concejal Freddy Ríos.

