Hermosillo, Sonora.- Tramos carreteros cerrados por deslaves y crecidas de arroyos, municipios incomunicados, inundaciones en viviendas, entre otros daños, fue el saldo de una intensa lluvia que azotó a parte del estado.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora y en trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno, atiende las afectaciones generadas por las lluvias.

Tal como se había pronosticado en los días previos, este día se presentaron precipitaciones pluviales de moderadas a intensas en las regiones norte, noreste, oriente, sur y centro del estado.

La CEPC informó que atendió las afectaciones que se presentaron a lo largo del tramo carretero entre Ímuris-Cananea, por la caída de piedras en la rúa y la creciente de arroyos, en donde esta tarde ya está todo controlado y ya hay paso para todo tipo de vehículos.

Este día se presentaron precipitaciones pluviales de moderadas a intensas en las regiones norte, noreste, oriente, sur y centro del estado Foto: Especial.

En la carretera Arizpe-Cananea, se presentan actualmente cierres carreteros temporales para todo tipo de vehículos en los vados de Tahuichopa y Chinapa, debido a la creciente de los arroyos.

De la misma forma, se han realizado acciones preventivas y de acompañamiento para garantizar la seguridad de los peregrinos que, desde diversos puntos del norte de Sonora, se dirigen a Magdalena de Kino.

Este viernes, la circulación ciclónica, en combinación con humedad remanente de Narda, continuará ocasionando tormentas eléctricas, chubascos aislados fuertes y rachas de viento.

Al momento, las regiones del norte y noreste presentan los mayores estragos, con acumulados que sobrepasan los 70 milímetros en municipios como Ímuris, Nogales, Cananea y Magdalena.

En la carretera Arizpe-Cananea, se presentan actualmente cierres carreteros temporales Foto: Especial.

A su vez, continuará el alto potencial de lluvias para el oriente y sur del estado durante la noche y madrugada del sábado.

De acuerdo a reportes en diversos municipios, se informó que en Nogales tres vehículos quedaron atrapados sin personas lesionadas, una inundación en casa habitación, una caída de techo en casa habitación, dos caídas de poste, dos crecidas de arroyos, tres deslaves de cerro, surgieron tres socavones, un corto circuito y dos caídas de árbol.

También se reportaron en Magdalena de Kino tres inundaciones en casa habitación, un vehículo atrapado sin personas lesionadas y una crecida de arroyo.

En el municipio de Tubutama se abrió un socavón, mientras que en Ímuris se reportó una crecida de arroyo que provocó el cierre de la carretera y se registró un accidente carretero.

En el municipio de Trincheras se registró la crecida de un arroyo.

