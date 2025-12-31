Más Información

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

¡Año Nuevo muy frío! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 7 alcaldías de CDMX para este jueves 1 de enero

IMSS Bienestar da de alta a 6 lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico; especialistas atienden a 8 más

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Familia denuncia negligencia en manejo del cuerpo de víctima del Tren Interoceánico; encaran a encargado de funeraria

Gobierno retira subsidio a gasolinas y diésel; consumidores asumen totalmente el IEPS

Proponen reforma constitucional para que Congreso legisle sobre IA; buscan sentar bases en la materia

Explosión en Puente de la Concordia: la tragedia que cimbró a la CDMX en 2025

Fallas, retrasos, suspensión de servicio y caos; así fue el servicio del Metro de CDMX durante 2025

Londres. La del Reino Unido expresó este miércoles en una entrevista con la BBC la "ira" que sintió al vivir en primera persona un incidente de agresión sexual cuando era adolescente.

En conversación con el periodista de la BBC John Hunt y su hija Amy, cuya familia fue asesinada el año pasado en un ataque doméstico con ballesta, la esposa del contó que, de joven, un hombre intentó atacarla en un tren, y ella se defendió.

"Recuerdo algo que había estado rondando por mi mente durante mucho tiempo, que cuando era adolescente, me atacaron en un tren, y lo había olvidado, pero recuerdo que en ese momento me enfadé mucho. Era ira", dijo la reina británica en el programa 'Today' de BBC Radio 4.

Camila relató que ella, que entonces tenía entre 16 y 17 años de edad, leía un libro en un tren camino a la estación londinense de Paddington, cuando un hombre que no conocía la atacó y ella se tuvo que defender.

Se trata de la primera vez que la reina habla en primera persona de este episodio, que salió a la luz el pasado mes de septiembre en el libro "El poder y el palacio" de Valentine Low.

Según indicó este título, la reina británica viajaba en el tren y el sujeto "llevaba su mano cada vez más lejos". Camila se zafó del atacante con el tacón de su zapato, algo que su madre le habría recomendado, y el hombre fue detenido después de que Camila denunciase el incidente.

"Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di un taconazo en los testículos”, cuenta el libro.

Camila rememoró en la entrevista con la BBC cómo, al bajar del vagón, su madre la miró y le preguntó que por qué tenía el pelo de punta y le faltaba un botón en el abrigo.

"También recuerdo la ira y cómo estaba furiosa por ello. Eso ha permanecido latente por muchos años", comentó la esposa de Carlos III.

En los últimos años, buena parte de la labor pública de la reina se ha centrado en apoyar a las víctimas de la violencia doméstica, agresión sexual y violación, y ha visitado centros que ayudan a mujeres que han pasado por incidentes de este tipo.

