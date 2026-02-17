El gobierno argentino de Javier Milei dispuso este martes inusuales "medidas de seguridad" para la prensa y advirtió sobre el "riesgo" de las protestas que se esperan en los próximos días por el debate de la reforma laboral en el Congreso.

El comunicado del Ministerio de Seguridad llega luego de que la principal central sindical argentina llamara a una huelga general para el día en que la Cámara de Diputados debata el proyecto. En principio, el gobierno busca que sea el jueves. El Senado ya lo aprobó la semana pasada.

La cartera de Seguridad indicó que "con el objetivo de reducir situaciones de riesgo, se recomienda (a la prensa) evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las fuerzas de seguridad afectado al operativo".

"Ante hechos de violencia, nuestras fuerzas actuarán", dice el texto, en el que se informó que los medios tendrán asignada una "zona exclusiva" en calles laterales de la plaza frente al parlamento.

El miércoles pasado, miles de personas protestaron en las inmediaciones del Congreso cuando el proyecto de reforma laboral fue debatido en el Senado. Las manifestaciones terminaron en refriegas callejeras con la policía y una treintena de personas fueron arrestadas.

El proyecto reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.

Los sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) consideran estos cambios "regresivos".

Aunque el lunes la CGT convocó a un paro sin movilización, diferentes sindicatos y agrupaciones políticas anunciaron que saldrán nuevamente a las calles.

"Repudiamos la nueva amenaza de represión y hacemos responsable exclusivo al presidente Javier Milei por cualquier hecho que hubiera que lamentar durante la movilización", dijo este miércoles en X Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.

"Esta gente es peligrosa y está decidida a todo con tal de aprobar la ley que le pidieron las grandes empresas y el FMI", aseguró.

Desde la llegada de Milei a la presidencia en diciembre de 2023, el gobierno nacional acentuó la represión de manifestaciones y puso en práctica un "protocolo antipiquetes", que prohíbe protestas el corte de calles.

