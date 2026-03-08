Más Información

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Relatan barreras y violencia hacia ellas en medios, política y empresas

“Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Miles de personas se movilizan este domingo en todo el mundo en el , el 8-M, en marchas que pidieron más igualdad, el fin de la violencia, pero también fueron una plataforma para expresar la oposición a la en .

Miles de personas salieron a las calles de toda a pedir igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres.

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades, fueron escenario de estas movilizaciones.

En algunos lugares, como en la capital española, el feminismo se manifestó dividido y en dos marchas, como consecuencia de sus diferencias en dos grandes asuntos: el alcance de los derechos trans y la legalización o regularización de la prostitución.

Las dos manifestaciones de Madrid discurrieron cerca, ambas por el centro, y contaron con la asistencia de varias ministras.

Alexa Rubio, una manifestante mexicana de 30 años que reside en España, enumeró a la AFP en Madrid los problemas que urge resolver: "Equidad salarial, el y, en mi país, la violencia de género, porque nos están matando a las mujeres por ser mujeres".

A su lado, su compatriota Andrea Ricart lamentaba que mucha gente es "indiferente" a la violencia contra las mujeres "porque no le ha pasado nada" en su entorno. "Tienen que matar a alguien para que las personas se vuelvan sensibles a estos temas", denunció.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió a las feministas dar "un paso adelante" contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra .

"Está en nuestras manos detener la , detener la barbarie y ganar derechos. Nos proclamamos en defensa de la paz, en defensa del pueblo iraní, en defensa de las mujeres iraníes", dijo Díaz a la prensa.

Gisele Pelicot (centro), en la protesta por el Día Internacional de la Mujer en París. FOTO: THIBAULT CAMUS. AP
" antifascistas contra la guerra imperialista", "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y "No a la guerra" fueron algunos eslóganes presentes en Madrid.

Aunque en las marchas de la capital se vio a numerosos hombres, en la ciudad gallega de Santiago de Compostela se pidió que solo asistieran mujeres.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, publicó un mensaje en las redes sociales con una alusión velada al avance electoral de la extrema derecha.

"Lo decimos alto y claro. No vamos a permitir que el odio sustituya los derechos y no vamos a normalizar la desigualdad", dijo Sánchez.

En Francia, decenas de miles de personas, según las asociaciones, se manifestaban el domingo en todo Francia para defender los derechos de las mujeres, amenazadas por el auge del conservatismo.

No renunciaremos a nada!", dijo al hablar a la multitud de la marcha en París.

Pelicot, convertida en figura mundial de la lucha contra las violencias de género, se encontraba en el cortejo realizado en París.

Estoy "muy orgullosa de estar con el equipo de la Fundación de las mujeres, muy honrada de estar aquí en presencia de mi mamá que envía un verdadero mensaje de esperanza a todas las víctimas de ", aseguró Caroline Darian, la hija de Gisèle, cuando el cortejo marchaba en el noreste de París.

En Burdeos (suroeste), Lille (norte) o Marsella (sureste), más de 100 organizaciones, entre asociaiones y sindicatos, pidieron congregarse en 150 lugares en Francia.

Este 8 de marzo será la ocasión de luchar por "la emancipación de las mujeres" y "contra la extrema derecha, que siembra el racismo, la misoginia y la homofobia", dijo en conferencia de prensa Myriam Lebkiri, del sindicato CGT.

El grupo de extrema derecha Némesis, que se reivindica , tiene planeada su propia manifestación en el oeste de la capital.

