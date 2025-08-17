Más Información

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX

Arranca primera semifinal de “México Canta", concurso de corridos anti-bélicos; mírala aquí

Supernova Strikers: Sigue aquí EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

Se registran enfrentamientos en megamarcha “México por Palestina”; manifestantes exigen ruptura de relaciones con Israel

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

INE alista discusión de financiamiento para seis partidos políticos durante 2026; Morena y PAN, los de mayor presupuesto

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Asmae El Moudir y la miniatura femielegiaca, por Jorge Ayala Blanco

La Paz. El senador Rodrigo Paz dio este domingo la sorpresa, al quedar primero en las elecciones presidenciales bolivianas, lo que le permitirá contender, el 19 de octubre, con el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

Paz Pereira, de 57 años, es la carta presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (PDC) además de ser la principal revelación de la campaña, pasó de situarse por debajo del 3% a disputar la tercera posición de la preferencia electoral y, ahora, a disputar la presidencia con Quiroga.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), nació en Santiago de Compostela (España) durante el exilio que sufrió su padre como dirigente del extinto Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue perseguido por los gobiernos militares.

Paz Pereira, economista de profesión y con estudios en relaciones internacionales, tiene una amplia experiencia en el sector público ya que fue dos veces diputado con el MIR en los periodos 2002-2006 y 2006-2010, concejal de la sureña Tarija entre 2010 y 2015, alcalde de esa misma ciudad de 2015 a 2020, y senador desde 2020.

La candidatura de Paz Pereira está acompañada por el exagente de Policía Edman Lara, quien se hizo popular al develar varios casos de supuesta corrupción en la entidad de seguridad hasta que fue dado de baja en 2024 acusado por faltas contra la institución policial.

Durante su campaña, Paz propuso "reformar la Constitución" y "cerrar el ministerio de Justicia" por ser un "foco de corrupción".

Paz ha sido un gran crítico del presidente Luis Arce, de quien ha dicho "está en un contexto fuera de la realidad nacional" y no tuvo en cuenta en su mensaje asuntos como "la pobreza", el encarecimiento de "la canasta familiar" o "la falta de institucionalidad".

"El presidente ha tenido un discurso del final del ciclo de una instancia política que ha perdido totalmente la brújula y la conexión con la patria", opinó el senador.

El candidato del PDC prometió que creará el "Salario universal de la mujer" como un reconocimiento al "corazón productivo" del país por el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar.

"Bolivia necesita estabilidad, necesita gobernabilidad, pero necesita acabar con el 'Estado tranca' para que el Estado trabaje para nosotros y nosotros para el Estado, acabar con la injusticia, la corrupción", dijo Paz Pereira a EFE luego de emitir su voto hoy, en la ciudad sureña de Tarija.

El candidato aboga por dar más recursos a las regiones y se comprometió a que, si gana las elecciones, dialogará "con todos los sectores" para generar "los consensos que se requieran".

Rodrigo Paz quedó primero en la votación, con más de 31% de los votos en los conteos rápidos de ambas empresas encuestadoras. En segundo lugar está Quiroga, con más de 27%.

