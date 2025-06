La posibilidad de que Estados Unidos se involucre en el conflicto entre Israel e Irán, y utilice la llamada bomba “rompebúnkers” para atacar la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordow, en Irán, ha generado una interrogante: ¿Puede un ataque así provocar contaminación radiactiva?

Fordow, en la localidad de Qom, fue construida en la profundidad de una montaña y la única bomba capaz de alcanzar esas profundidades es la estadounidense GBU-57 A/B, un arma de aproximadamente 14 toneladas, que cuenta con guía de precisión y está diseñada para atacar búnkers y túneles enterrados a gran profundidad y reforzados.

Está diseñada para penetrar unos 60 metros (200 pies) bajo la superficie antes de explotar, pero lanzando una bomba tras otra, con lo que se puede perforar más y más profundo con cada explosión sucesiva. Fordow se ubica unos 90 metros bajo la superficie.

Lee también Trump, sobre atacar a Irán: "Puede que lo haga, puede que no"; afirma que su paciencia "ya se ha agotado"

Irán informó que continuará cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (Fotos: EFE)

¿Habría contaminación radiactiva si Israel bombardea Fordow?

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirma que Irán está enriqueciendo uranio en Fordow, lo que significa que un ataque podría liberar material nuclear.

Kelsey Davenport, directora de Política de No Proliferación de la Asociación para el Control de Armamentos, dijo a CNN que si las bombas consiguieran penetrar en Fordow, probablemente se produciría “cierta radiación limitada procedente del uranio enriquecido y almacenado en la instalación”, pero añadió que “es improbable que causara una contaminación significativa y generalizada de la salud medioambiental”.

Scott Roecker, Vicepresidente de Seguridad de Materiales Nucleares de la organización de seguridad global NTI, señaló al mismo medio que “no existe un riesgo importante de dispersión de la radiación en Fordow porque el uranio enriquecido es fresco”. Según dijo, “estaría localizado alrededor del emplazamiento, y como también está enterrado bajo tierra, no sé sabe cuánto de eso se liberaría”, dijo.

Otra cosa sería, explicó Davenport, bombardear un reactor nuclear, algo que, detalló, “sería una clara violación del derecho internacional”.

Lee también Israel destruyó una zona productora de uranio de Irán, según el OIEA; "contaminación radiológica podrá controlarse"

“Se corre el riesgo de que se produzca la fusión del reactor, una radiación generalizada y una contaminación medioambiental devastadora para la región”, afirmó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha dejado claro si se implicará o no en el conflicto, pero hoy lanzó lo que llamó el “ultimátum definitivo a Irán” y dijo que la paciencia “ya se ha agotado”. Aseguró que no busca un conflicto de “largo plazo”, pero que no permitirá que Irán se haga con un arma nuclear.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc