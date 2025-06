Trump, sobre atacar a Irán: "Puede que lo haga, puede que no"; afirma que su paciencia "ya se ha agotado"

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un ataque militar contra Irán y aseguró que “nadie sabe” cuál será finalmente su decisión.

“Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”, respondió el mandatario al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre una posible intervención estadounidense.

“Puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto”, agregó.

Se elevan columnas de humo provenientes de un incendio en un edificio en Herzliya, cerca de Tel Aviv, tras una nueva andanada de cohetes iraníes el 17 de junio de 2025. El ejército israelí informó que las sirenas antiaéreas sonaron en varias zonas del país el 17 de junio tras identificar misiles lanzados desde Irán, mientras periodistas de AFP informaron de explosiones sobre Tel Aviv y Jerusalén. Foto: AF

Trump abandonó abruptamente el lunes la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca y reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de evaluar si Estados Unidos se suma a los ataques que Israel lleva a cabo desde el viernes contra Irán.

El presidente explicó que dio a la República Islámica un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y que, en el día 61, Israel inició bombardeos contra instalaciones de enriquecimiento de uranio en territorio iraní.

"Fue un golpe tremendo... No sostenible, para ser honesto. Ahí se acabó. Terminó la primera noche", dijo.

Tras describir a Irán como totalmente indefenso, dijo que ha dado a Teherán el "ultimátum definitivo".

Ahora, Irán está interesado en negociar e incluso ha sugerido acudir a la Casa Blanca para hacerlo. "Es muy tarde para hablar", agregó.

"Entonces vamos a volar todo el material nuclear [en Irán]", señaló el mandatario estadounidense.

Rescatistas israelíes buscan entre los escombros en el lugar del ataque con misiles iraníes en Bat Yam el 15 de junio de 2025. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Irán pagaría un alto precio por matar a civiles israelíes durante una visita el 15 de junio al lugar del ataque con misiles contra un edificio residencial cerca de Tel Aviv, mientras ambos enemigos mantenían intensos combates. Foto: AFP

Trump también se refirió al mensaje que publicó el martes en redes sociales, dirigido a Teherán, en el que escribió “rendición incondicional”. Según dijo, con esa frase se refería a que Irán llegue al punto de decir: “Ya no aguanto más, me rindo”.

“Durante 40 años han dicho ‘Muerte a Estados Unidos’, ‘Muerte a Israel’, ‘Muerte a cualquiera que no les gustara’. Han sido unos matones, matones de patio de colegio. Ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa”, expresó.

Cuando un periodista le preguntó cuándo se le agotaría la paciencia, Trump respondió: "Ya se ha agotado. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo".

¿Es demasiado tarde para negociar?, le preguntaron entonces. "Nada es demasiado tarde", contestó Trump.

El mandatario estadounidense que algunos republicanos en su base no están contentos ante la posibilidad de que se involucre en el conflicto entre Israel e Irán. Pero aseguró que "no estamos buscano una guerra de largo plazo. Sólo quiero una cosa: Irán no puede tener un arma nuclear".

