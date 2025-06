Trump pide a Israel no atacar a Irán porque está "cerca" un acuerdo nuclear; dice que ataque es posible, pero no inminente "No quiero que ellos intervengan, porque creo que eso lo arruinaría", dice el presidente estadounidense

El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, habla en un mitin de campaña el sábado 27 de julio de 2024 en St. Cloud, Minnesota. Foto: AP