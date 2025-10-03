Más Información

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Madres buscadoras viven entre amenazas

Madres buscadoras viven entre amenazas

ONU concluye recopilación de información sobre desapariciones en México; inicia periodo de reflexión

ONU concluye recopilación de información sobre desapariciones en México; inicia periodo de reflexión

Prevé mayoría en San Lázaro corregir reforma a Ley de Amparo

Prevé mayoría en San Lázaro corregir reforma a Ley de Amparo

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"

Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"

Londres.- El príncipe William, heredero al trono del , aseguró que traerá cambios a la monarquía cuando sea rey, en una entrevista con el actor Eugene Levy para su programa "The Reluctant Traveller" en Apple TV+.

William, que es fan de la serie de películas "American Pie" en la que apareció Levy, le mostró el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, e incluso se tomaron juntos unas bebidas en el "pub" local "The Two Brewers", según recogen este viernes los medios británicos.

"El cambio está en mi agenda, un cambio para bien. Lo abrazo, lo disfruto, no lo temo. No cambios demasiado radicales, sino cambios que creo que deben ocurrir", declaró el príncipe de Gales.

"Hay momentos en los que miras la tradición y te preguntas: '¿Sigue siendo útil hoy? ¿Es lo correcto? ¿Estamos teniendo el mayor impacto posible?'… Me gusta cuestionar estas cosas y modernizar lo que haga falta", afirmó.

William dijo que para él "lo más importante es la familia" y abordó su experiencia con el cáncer de su esposa, Kate, ya en remisión, y el de su padre, el rey Carlos III, que aún está en tratamiento.

"Cuando se trata de la familia, es cuando empiezo a sentirme un poco abrumado… porque es más personal, más emocional", manifestó el también duque de Cambridge.

Lee también

El Rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe William, la princesa de Gales, Kate Middleto, y el príncipe George. Foto: AFP
El Rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe William, la princesa de Gales, Kate Middleto, y el príncipe George. Foto: AFP

Explicó asimismo que se toma sus labores como príncipe de Gales y futuro rey "como un trabajo" y reflexionó que lo que trata de hacer es ser él mismo, pues, aunque se toma "muy en serio" sus responsabilidades, quiere controlarlas y no que lo controlen.

Sobre sus hijos, indicó que desea protegerlos y que su hijo mayor, el príncipe George, que es el segundo en la línea de sucesión, se sienta "orgulloso de lo que hacemos".

Príncipe William protegerá a su familia de la presión mediática

El heredero advirtió además de que hará lo posible por proteger a su familia de la presión mediática que sufrió en su infancia.

"Espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado, en las que Harry y yo crecimos. Haré todo lo posible para que no se repita en mi familia", dijo, en posible alusión a las escuchas telefónicas ilegales de la prensa sensacionalista.

Lee también

William ha afirmado en varias ocasiones que 2024 fue uno de los años más difíciles de su vida, con los diagnósticos que su padre y su esposa, a lo que se sumó al distanciamiento con Enrique, desde que éste dejó de ser un miembro activo de la realeza en 2020.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos. Foto: iStock / FJZEA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día. Foto: iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez / Gobierno de México

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día

Visa americana. iStock

Cierre de gobierno en Estados Unidos: ¿Qué pasará con las citas de visa americana? ¿Se cancelan?

Visa americana. Foto: iStock

¿Te rechazaron la visa americana? Esto es lo que debes saber antes de volver a aplicar

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo