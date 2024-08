Príncipe Harry visitará Nueva York durante la Asamblea General de la ONU El duque de Sussex prevé "participar en compromisos con African Parks, The HALO Trust, The Diana Award y Travalyst", así como promocionar The Archewell Foundation, la ONG que lleva con su esposa

El príncipe Enrique de Inglaterra participará en la Asamblea General y la Semana del Clima de la ONU en septiembre. Foto: AP/Archivo