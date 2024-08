Bogotá.- Cartagena, la turística ciudad del Caribe colombiano, recibió el sábado al príncipe Harry y Meghan Markle en su tercer día de gira por Colombia. Allí visitaron una escuela y un pueblo de raíces afrodescendientes.

El duque y la duquesa de Sussex cumplen desde el jueves una agenda de cuatro días en su primera visita a un país latinoamericano, invitados por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez.

La primera parada de la jornada fue la Escuela Tambores de La Boquilla, “dedicada a preservar las tradiciones culturales a través de la educación musical y el compromiso comunitario”, indicó la vicepresidencia en un comunicado. En el sitio la pareja participó en una exhibición musical con tambores y aprendieron cómo dar golpes con las manos para lograr un ritmo musical.

La Boquilla es un territorio rural, ancestral y pesquero cuya población de raíz africana ha vivido un proceso de “exclusión y despojo”, dijo en el acto la vicepresidenta Márquez, en alusión a disputas de tierra pendientes entre la comunidad con empresas hoteleras, en esa zona de alto interés turístico, reseñó.

Márquez agradeció a los duques de Sussex su presencia en ese icónico lugar porque “para mí (ustedes) son también un símbolo de la resistencia, de rebeldía, y eso me gusta. Que no callamos frente a las injusticias, que no guardamos silencio y levantamos la voz desde donde quiera que estemos”.

En la tarde, los duques se desplazaron a San Basilio de Palenque, otro poblado “con profundo significado histórico africano”, con lo que se destaca el compromiso por mejorar la vida de las comunidades, agregó el reporte.

La comunidad de cerca de 3 mil 500 habitantes, al sureste de Cartagena, fue fundada en el siglo XVII por esclavos fugitivos y donde se mantienen muchas tradiciones culturales de raíces africanas como la música, la religiosidad, la alimentación y otras prácticas comunitarias.

El objetivo en los dos últimos días de la gira del príncipe Harry y Markle es mostrarle al mundo que continúa el trabajo “por devolverle la dignidad a los pueblos étnicos y en llevarles oportunidades y bienestar a nuestras mujeres, niños, niñas y jóvenes”, destacó el comunicado de la vicepresidencia.

El periplo del duque y la duquesa concluirá el domingo en Cali, una ciudad del Pacífico, donde asistirán a un foro sobre mujeres afrocolombianas y mantendrán un encuentro con jóvenes de la región.

En la víspera, ambos acudieron a una escuela de Bogotá reconocida por su innovación educativa y visitaron a un grupo de militares heridos en combate en la Dirección de Veteranos del Ministerio de Defensa.

Los duques de Sussex se desplazan por distintos puntos del país en medio de un importante operativo de seguridad.

Márquez, la primera vicepresidenta afrodescendiente en el país andino y también activista en la defensa por los derechos humanos, reconoció al inicio de la gira de la pareja que decidió extenderles la invitación luego de ver su serie en la plataforma de Netflix que la dejó conmovida.

El príncipe Harry y Markle crearon la Fundación “Archewell”, a través de la cual impulsan una campaña en contra del acoso cibernético y sus consecuencias en la salud mental de niños y adolescentes.

