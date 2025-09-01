Más Información
La Fundación Nydia Erika Bautista dio a conocer el fallecimiento de su directora y creadora Yanette Bautista, mujer buscadora y activista por las desapariciones forzadas y los derechos humanos en Colombia.
"Yanette dedicó su existencia a la búsqueda de lxs desaparecidxs y a la defensa incansable de los derechos de las Mujeres Buscadoras. Su voz, sus pasos y su ejemplo quedarán para siempre en nuestra memoria y en nuestra lucha.", escribió la fundación en un emotivo mensaje de despedida, a través de sus redes sociales.
La muerte de Bautista, de más de 60 años, generó conmoción en Colombia y en organizaciones por los derechos humanos.
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Colombia, hasta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lamentaron el deceso de la activista.
"Defensora de derechos humanos, mujer buscadora, abogada y luchadora incansable por la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de la desaparición forzada en Colombia", escribió sobre ella este lunes la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
¿Quién fue Yanette Bautista, pionera en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia?
Por más de tres décadas, Yanette se dedicó a la búsqueda de la verdad y la justicia, liderando la investigación de más de 500 casos de desaparición forzada a través de su Fundación.
Su compromiso le valió el reconocimiento “A toda una vida” del Premio Nacional de Derechos Humanos 2023 en su país.
Su labor comenzó en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), aunque en 1997 tuvo que exiliarse ante las amenazas recibidas.
En abril de 2024, Yanette, junto a ocho colectivos de mujeres buscadoras, consiguió que el Congreso aprobara la Ley de Mujeres Buscadoras, reconociendo su papel como constructoras de paz y justicia. La ley establece que deben ser consideradas sujetos de especial protección constitucional y dicta una docena de directrices para garantizar que puedan continuar su labor sin enfrentar violencia ni amenazas.
El 30 de agosto de 1987 la hermana de Yanette, Nydia Erika, fue víctima de desaparición forzada por el ejército colombiano; había sido asesinada y ocultaron el paradero de sus restos.
Su hermana fue militante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y desaparecida por hombres de la Brigada XX de Inteligencia Militar “Charry Solano” del Ejército Nacional, bajo el mando del exgeneral Álvaro Velandia Hurtado.
Tres años después, en 1990, Yanette encontró la osamenta de su hermana Nydia. "Eran pedazos de huesos, pero entre ellos estaba el crucifijo que le había dado mi mamá. Así supe que era ella", expresó la fundadora.
"Las mujeres somos las únicas que buscamos a los desaparecidos. Si no lo hacemos nosotras, nadie los busca", señaló.
También aseguró que tras la desaparición de su hermana, su vida cambio. "Me resultaba imposible continuar en esa burbuja mientras había personas que eran víctimas de desaparición forzada. Por eso me quité los tacones y me puse los zapatos de faena para empezar a buscar", dijo la activista.
Fundación Nydia Erika Bautista
"Desde ese día dejé de gritar que nos devuelvan vivos a los desaparecidos. No tiene sentido. Los que hacemos esto, buscar a nuestros desaparecidos, solo buscamos personas muertas".
Aun así, su lucha no se detuvo allí.
“A Nydia Erika la asesinaron miembros del ejército nacional de Colombia. El Estado le quitó la vida a mi hermana. Pero, a pesar de la evidencia, nadie ha sido castigado por este crimen”, afirmó.
La justicia en Colombia ha dado múltiples vueltas. En 1995, un general y varios suboficiales fueron destituidos por su responsabilidad en la desaparición y asesinato. Sin embargo, debido a fallas procesales más que a pruebas que exoneraran a los implicados, hasta ahora no se ha dictado ninguna condena contra quienes participaron en la desaparición forzada de Nydia Erika.
Con el objetivo de continuar con su lucha, Yanette fundó la Fundación Nydia Erika Bautista, que no solo busca justicia para su hermana, sino que también apoya a otras mujeres en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
