Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

Acuerdan respeto territorial en lucha contra los cárteles

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

La Habana. Un niño de 5 años murió y otro de 11 permanece hospitalizado en la provincia de Santiago de (este) tras consumir paracetamol vencido, informó el (Minsap).

El menor convulsionó luego de que en su casa le dieran de 500 mg "de producción extranjera" y vencido en 2020, indicó la dirección provincial del Minsap en una nota divulgada el miércoles en el diario local Sierra Maestra.

La información detalla que el menor llegó dos días antes al hospital del municipio Songo-La Maya, donde fue asistido "hasta su lamentable deceso".

Las explicaron que al entrevistarse con los familiares conocieron que otro niño de 11 años de la misma casa tenía síntomas similares porque también consumió la medicina vencida.

Este segundo menor llegó al centro médico con “evidente deterioro de su estado de salud y confirmación del señalado”.

Actualmente, permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero se encuentra “recuperado, estable y bajo observación”, indicó.

El Gobierno culpa a las sanciones económicas de Estados Unidos, que encarecen la adquisición de fármacos, tecnologías, materias primas o equipos en el exterior. Foto: AFP
Desabasto de medicinas y productos básicos en Cuba

El Minsap, que está investigando los hechos, llamó a “reforzar las en el manejo de productos farmacéuticos en el hogar”.

“El fatídico suceso genera un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer la educación sanitaria en las comunidades, y promover el acceso seguro a medicamentos en condiciones adecuadas”, alertó.

Desde hace cinco años, sufre una grave reflejada en el desabasto generalizado de alimentos, medicinas y combustible, prolongados y frecuentes apagones, el deterioro del poder adquisitivo, una inflación persistente y la dolarización parcial de su economía.

Las y hospitales carecen regularmente de múltiples medicamentos, algunos de ellos básicos y otros para tratamientos crónicos, lo que muchas veces lleva a los cubanos al mercado informal, pese a que la venta de medicinas entre particulares es ilegal.

Además de los intercambios personales -hay grupos de WhatsApp y Telegram exclusivos para el trueque de medicinas en Cuba- existen redes colaborativas organizadas por emigrantes cubanos en o Estados Unidos para reunir fármacos y enviarlos a través de particulares a la isla.

Una caja de paracetamol, un antibiótico, un anticoagulante o un tubo de crema antifúngica se comercializan a hasta a 10 veces su precio de venta en el país de origen en grupos de o páginas web.

El Gobierno culpa a las de Estados Unidos, que encarecen la adquisición de fármacos, tecnologías, materias primas o equipos en el exterior, obstaculiza las transacciones con terceros países y dificulta el acceso a la financiación externa para investigación y desarrollo, entre otros perjuicios.

Más Información

