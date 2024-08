En México, se calcula que más del 80% de la población hace un mal uso de los medicamentos, sin ser conscientes de que esta práctica puede traer graves consecuencias para la salud, señaló Fernando Fon, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Dijo que el uso indebido de medicamentos, pasando desde la automedicación irresponsable hasta la autoprescripción, se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial.

Explicó que el mal uso de los medicamentos incluye a la automedicación irresponsable, que se define como el uso de medicamentos de libre acceso de forma indiscriminada y como resultado de la falta de conocimiento, y a la auto prescripción, que es el consumo de medicamentos destinados al uso exclusivo del profesional de la salud y que para su adquisición requieren una receta médica.

Advirtió que la auto prescripción o uso de medicamentos que requieren receta médica para su venta, sin contar con ella, es una práctica totalmente desaconsejada, ya que puede traer graves riesgos para la salud y la vida.

Lee también OMS declara nuevamente el mpox, antes viruela del mono, como emergencia internacional de salud pública

Por otro lado, la automedicación responsable debe ser por tiempo corto, de manera responsable e informada.

“La automedicación responsable es conveniente si se acude a ella para tratar síntomas menores como dolor leve, fiebre, acidez estomacal, resfriado común, etcétera. Durante un periodo de tiempo corto. Es un acto voluntario e informado que busca restablecer la salud mediante el uso de medicamentos para tratar dolencias menores y de corta duración. En este sentido, existen medicamentos que no necesitan receta médica y son de libre venta en farmacias. No obstante, estos medicamentos deben utilizarse con precaución y no abusar de su consumo. Si las molestias persisten por más de 2 o 3 días, se debe consultar al profesional de la salud”, señaló.

¿Cuáles son las consecuencias de automedicarse?

Entre las consecuencias más importantes de la automedicación irresponsable y la auto prescripción están los eventos adversos, la falta de eficacia, las interacciones con otros medicamentos, la intoxicación y hasta la muerte.

“Por ejemplo, una consecuencia grave del mal uso o abuso de los medicamentos es la resistencia antimicrobiana, debido al uso indiscriminado de antibióticos sin supervisión médica. De esta manera, los microorganismos desarrollan mecanismos de resistencia, no pueden ser eliminados y, debido a ello, las personas pueden fallecer. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la resistencia antimicrobiana como una potencial pandemia que puede cobrar alrededor de 10 millones de vidas en los próximos años”, advirtió el doctor Fon.

Lee también Queda en libertad agresor de la saxofonista María Elena Ríos

Por lo que para evitar una automedicación que dañe la salud de las personas que lo realizan, no tomar ningún medicamento que necesite receta, sin que haya sido prescrito por el médico. El médico es quien debe diagnosticar la enfermedad e indicar al paciente el tratamiento que considere más adecuado.

Si los síntomas continúan o el estado de salud empeora, hay que consultar al médico; en caso de embarazo, lactancia materna, presencia de enfermedades crónicas o bien si se trata de niños, es necesario consultar siempre al médico antes de tomar algún medicamento, aunque sea de libre venta.

Adquirir los medicamentos en farmacias legalmente autorizadas y no comprarlos en sitios web de dudosa procedencia, que ofrecen soluciones fáciles o milagrosas y venden medicamentos irregulares que incrementan los riesgos a la salud.

“Si no se realiza en forma responsable, la automedicación causa riesgos para la salud que pueden ser severos. Inclusive, antes de utilizar cualquier medicamento de libre venta, hay que informarse de cómo tomarlo correctamente, verificando dosis, duración del tratamiento y contraindicaciones, entre otros aspectos importantes”, indicó.

Lee también Xóchitl Gálvez arremete contra gobierno de AMLO tras dar a conocer que MCCI recibió 96 mdp de EU





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr