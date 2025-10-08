Más Información

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Aprueban aumento de 4.5% en salario de trabajadores sindicalizados de Pemex

"Priscilla" se degrada a Tormenta Tropical; aún se esperan lluvias fuertes en la zona sur de BCS

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Chicago. Varios miles de manifestantes se tomaron las calles del centro de este miércoles para protestar contra el envío de la Guardia Nacional al área metropolitana de esta urbe; una decisión de la administración de Trump para blindar a agentes federales en sus operativos y redadas migratorias.

La marcha, que se desarrolló sin mayores incidentes, subió de decibeles a las puertas del edificio , que incluye un hotel y apartamentos residenciales de lujo, al grito de: "Es un régimen fascista, decimos 'no' al ICE (Servicio de Control de Migración y Aduanas) y a las deportaciones".

La organización, que corría al cargo de la Coalición contra la administración de Trump, cifró los asistentes en siete mil, pero este dato dista de lo constatado por EFE y medios locales.

"Debemos resistir al estúpido señor de la guerra que quiere llevarnos a un sistema autoritario. Tenemos que unirnos más y más para hacerle frente", opinó Tara Roland, simpatizante del colectivo Freedom Road Socialist Organization, en declaraciones a EFE.

Otras pancartas en la protesta de hoy rezaban: "Cuando nos organizamos, ganamos", "comunidades en apoyo ante el régimen nazi de Trump", así como "Trump, a La Haya".

Al menos dos decenas de policías, más dos helicópteros sobrevolando el área, custodiaron la primera gran manifestación contra Trump y los operativos antiimigración, después de que ayer 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas arribaran a suelo de Illinois; según el Gobierno para prestar apoyo en materia de seguridad a agentes del ICE.

Este contingente, que permanece en una base militar a una hora de Chicago, aguarda ahora órdenes para movilizarse de forma efectiva en las calles y contaría con el apoyo de otros 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois.

Este jueves, una jueza federal nombrada por la anterior Administración liderada por el demócrata Joe Biden se pronunciará por la mañana sobre si el envío de los guardias texanos cumplió o no con lo legalidad. Su decisión podría dar luz verde al despliegue.

Comunidades unen fuerzas ante "amenaza" de la Guardia Nacional

Además, en municipios y condados latinos aledaños como el de Will, a una hora del centro de Chicago, los vecinos aprovecharon la jornada para hacer frente común, rechazar el despliegue de la Guardia Nacional, recordar sus derechos y darse ánimo ante la "amenaza" de las operaciones antiimigración.

"Tengo 100 años y no me siento orgulloso de ser estadounidense hoy. Tenemos un presidente estúpido, como no he visto antes, con una gran obsesión contra los inmigrantes. Debemos ser realistas con lo que tenemos y ayudarnos", expresó Joe Bellman, un líder local y veterano de la Segunda Guerra de Mundial en uno de estos encuentros desde la ciudad de Joliet.

Por su parte, autoridades locales como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, para el que Trump pidió hoy que fuera encarcelado por "no proteger" al ICE en su ciudad, se unió esta tarde a una celebración del Mes de la Herencia Hispana en otra declaración de intenciones ante las presiones desde el Despacho Oval.

