La divulgación, por parte del Departamento estadounidense de Justicia, de millones de archivos relacionados con el caso del financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, ha metido en problemas a distintas figuras públicas, incluyendo el fundador de Microsoft, Bill Gates.

Entre los archivos hay un polémico correo electrónico donde Epstein parece señalar a Gates de supuestos encuentros sexuales extramatrimoniales e incluso una enfermedad de transmisión sexual. Melinda French, quien se separó de Gates en 2021, habló del tema para el podcast Wild Card, de la radio pública NPR. La entrevista completa se transmitirá el jueves, pero este martes se difundió un adelanto.

“Para mí, personalmente, es difícil cada vez que salen a relucir esos detalles, ¿verdad? Porque me traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos de mi matrimonio”, dijo Melinda en uno de los extractos.

“Cualesquiera que sean las preguntas que queden sin respuesta, y ni siquiera puedo empezar a saberlo todo, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido”, dijo. “Son ellos quienes deben responder a esas preguntas, no yo”, añadió.

Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, escribió que Bill Gates había acudido a él para que le facilitara citas con mujeres casadas y para conseguir medicamentos para tratar una infección de transmisión sexual contraída por “mantener relaciones sexuales con chicas rusas”.

Melinda Gates responds after Epstein Files suggest Bill Gates got an STD from "Russian girls" and planned to secretly medicate her.



NPR: “The emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted… pic.twitter.com/gF1jRJyRb5 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 3, 2026

Epstein también afirmó que Bill Gates quería intentar darle ese medicamento a Melinda, quien aún era su esposa, en secreto.

“Para colmo de males, me imploras que borre los correos electrónicos sobre tu ETS (enfermedad de transmisión sexual), tu petición de que te proporcione antibióticos para que se los des a Melinda a escondidas” decía un correo electrónico airado de Epstein donde se quejaba del intento de Bill Gates por hacerlo a un lado.

En la entrevista con NPR, Melida señaló que la última serie de documentos la llenó de “una tristeza increíble”.

“Soy capaz de aceptar mi propia tristeza y mirar a esas jóvenes y decir: Dios mío, ¿cómo les ha podido pasar eso a esas chicas?”, afirmó.

“Al menos, en mi caso, he podido seguir adelante con mi vida, y espero que se haga justicia para esas chicas, que ahora son mujeres”.

“Ninguna niña debería ser puesta en la situación en la que fueron puestas por Epstein y lo que sea que estuviera pasando con todas las diversas personas a su alrededor; es más que desgarrador”, aseveró.

Un portavoz de Bill Gates dijo a NPR que los señalamientos de Epstein “son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continuada con Gates y lo lejos que estaba dispuesto a llegar para tenderle una trampa y difamarlo”.

