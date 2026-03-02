Más Información

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales e narconómina

Bartlett reúne a la clase política de Puebla en su cumpleaños 90; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

VIDEO. Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Petróleo mexicano alcanza su mayor precio en siete meses; conflicto en Medio Oriente impulsa cotización

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Imputan a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey por extorsión; juez le dicta prisión preventiva

Embajada de EU emite alerta a spring breakers que quieran vacacionar en México; advierte riesgos de delincuencia y secuestro

Naciones Unidas, 2 mar.- La primera dama de Estados Unidos, , presidió este lunes una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre "la paz e infancia y su seguridad en los conflictos" apenas días después de que el presidente, Donald Trump, ordenara una operación conjunta contra Irán.

"La paz no tiene por qué ser frágil. Se logrará una paz duradera cuando el conocimiento y la comprensión se valoren plenamente en todas nuestras sociedades", aseguró la primera dama en su intervención, con la que inauguró la presidencia estadounidense rotatoria del órgano.

Esta fue la primera vez que una primera dama en activo se encarga de golpear el mazo para dar inicio a una sesión del organismo.

EU convocó esta inusual reunión bajo el título 'Los niños, la tecnología y la educación en los conflictos', y en ella Melania Trump señaló que se debe "mantener la seguridad y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de prevenir conflictos tanto en tiempos de guerra como de paz, es muy importante".

La última vez que se convocó a este organismo fue el pasado sábado en una reunión de urgencia tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra , y la posterior respuesta del país persa.

La primera dama no hizo ninguna mención a las hostilidades en Medio Oriente. En estos dos días y medio de conflicto, varios menores han perdido la vida, especialmente después del bombardeo contra una escuela de Minap, en Irán.

Según el Ministerio de Salud iraní, al menos 180 personas han muerto en este ataque.

Melania, en cambio, quiso extender su pésame "a las familias que han perdido a sus héroes, quienes sacrificaron sus vidas por la libertad": "Su valentía y dedicación siempre serán recordadas".

Mientras, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, sí recordó al comienzo de la sesión la muerte de "posiblemente decenas de niños" en la escuela iraní, y apuntó que las autoridades estadounidenses "están investigando" lo ocurrido.

"Las escuelas de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Omán han cerrado y han pasado a la enseñanza a distancia debido a las operaciones militares en curso en la región", lamentó DiCarlo.

Melania tampoco hizo alusión directa a la situación de los niños en otros conflictos como el de Ucrania, el de Sudán o el de Gaza, entre otros.

