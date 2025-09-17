Miami. Más de 100 grupos filantrópicos liberales de EU, incluyendo la Ford Foundation y Open Society Foundations (OSF), rechazaron este miércoles los "ataques" e "intentos de explotar la violencia" mientras la Casa Blanca busca indagarlas tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk.

Las fundaciones expresaron en una carta abierta que "las organizaciones no deberían recibir ataques por realizar sus misiones o expresar sus valores en apoyo a las comunidades que sirven", mientras se cumple una semana de la muerte de Kirk, aliado del presidente Donald Trump, quien ha culpado a la "izquierda radical".

"Rechazamos los intentos de explotar la violencia política para tergiversar nuestro buen trabajo o restringir nuestras libertades fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de dar", señaló la misiva, también firmada por grupos como Bush Foundation, Carnegie Foundation y el David Rockefeller Fund.

La carta se publica dos días después de que el vicepresidente, JD Vance, y el vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmaron que tras la muerte de Kirk van "a perseguir a la red que fomenta, facilita y participa en la violencia" que, según ellos, promueve el "extremismo de izquierda".

Asimismo, la fiscal general de EU, Pam Bondi, avisó el martes que "está claro que la retórica violenta está diseñada para silenciar a otros que quieren expresar ideales conservadores" y que "el discurso de odio que cruza la línea a amenazas de violencia no está protegido por la Primera Enmienda" constitucional.

En este contexto, las asociaciones denunciaron que "los intentos para silenciar el discurso, criminalizar puntos de vista opositores y tergiversar y limitar los donativos caritativos socavan la democracia y dañan a todos los estadounidenses".

"Ahora es un momento para un liderazgo que impulse la unidad en lugar de sembrar mayor división. Nuestras organizaciones continuarán enfocándose en ayudar a personas de todos los bagajes, geografías, ideologías y sistemas de creencia para sanar, prosperar y vivir pacíficamente juntos", expusieron.

Las acusaciones de la Casa Blanca contra grupos de "izquierda radical" se suman a las decenas de pilotos, columnistas, académicos y otros trabajadores despedidos en días recientes por comentarios o publicaciones sobre el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en una universidad de Utah.

Tras el fallecimiento del líder conservador, republicanos y figuras populares en los ambientes políticos del Gobierno, como las 'influencers' Laura Loomer y Chaya Raichik (administradora de la cuenta 'Libs of TikTok') han pedido "justicia" y consecuencias para quienes "celebren" su muerte.

Las fundaciones condenaron los actos de violencia política, como el asesinato de Kirk y el de la legisladora demócrata Mellisa Hortman el 14 de junio en Minnesota.

"Nuestro país se construyó bajo la premisa que todos tienen derecho a expresarse, incluso cuando otros no están de acuerdo o no les gusta lo que dicen. Nadie debería temer por su seguridad, simplemente por expresar sus puntos de vista", indicaron.

