Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 31 personas siguen hospitalizadas

Locatel habilita atención vía WhatsApp con chatbot en CDMX

Miami. Más de 100 grupos filantrópicos liberales de EU, incluyendo la Ford Foundation y Open Society Foundations (OSF), rechazaron este miércoles los "ataques" e "intentos de explotar la violencia" mientras la Casa Blanca busca indagarlas tras el del comentarista conservador .

Las fundaciones expresaron en una carta abierta que "las organizaciones no deberían recibir ataques por realizar sus misiones o expresar sus valores en apoyo a las comunidades que sirven", mientras se cumple una semana de la muerte de Kirk, aliado del presidente , quien ha culpado a la "izquierda radical".

"Rechazamos los intentos de explotar la violencia política para tergiversar nuestro buen trabajo o restringir nuestras libertades fundamentales, como la y la libertad de dar", señaló la misiva, también firmada por grupos como Bush Foundation, Carnegie Foundation y el David Rockefeller Fund.

La carta se publica dos días después de que el vicepresidente, , y el vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmaron que tras la muerte de Kirk van "a perseguir a la red que fomenta, facilita y participa en la violencia" que, según ellos, promueve el "extremismo de izquierda".

Asimismo, la fiscal general de EU, , avisó el martes que "está claro que la retórica violenta está diseñada para silenciar a otros que quieren expresar ideales conservadores" y que "el discurso de odio que cruza la línea a amenazas de violencia no está protegido por la Primera Enmienda" constitucional.

En este contexto, las asociaciones denunciaron que "los intentos para silenciar el discurso, criminalizar puntos de vista opositores y tergiversar y limitar los donativos caritativos socavan la y dañan a todos los estadounidenses".

"Ahora es un momento para un liderazgo que impulse la unidad en lugar de sembrar mayor división. Nuestras organizaciones continuarán enfocándose en ayudar a personas de todos los bagajes, geografías, ideologías y sistemas de creencia para sanar, prosperar y vivir pacíficamente juntos", expusieron.

Las acusaciones de la contra grupos de "izquierda radical" se suman a las decenas de pilotos, columnistas, académicos y otros trabajadores despedidos en días recientes por comentarios o publicaciones sobre el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en una universidad de .

Tras el fallecimiento del líder conservador, republicanos y figuras populares en los ambientes políticos del Gobierno, como las 'influencers' Laura Loomer y Chaya Raichik (administradora de la cuenta 'Libs of ') han pedido "justicia" y consecuencias para quienes "celebren" su muerte.

Las fundaciones condenaron los actos de violencia política, como el asesinato de Kirk y el de la legisladora demócrata Mellisa Hortman el 14 de junio en Minnesota.

"Nuestro país se construyó bajo la premisa que todos tienen , incluso cuando otros no están de acuerdo o no les gusta lo que dicen. Nadie debería temer por su seguridad, simplemente por expresar sus puntos de vista", indicaron.

