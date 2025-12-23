Más Información

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Conceden amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores; no podrá ser extraditado a EU

Vinculan a proceso a Rodolfo Ruiz, periodista poblano; lo acusan por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Cae presunto asesino del coordinador regional del IMSS Bienestar en Chilpancingo; cuenta con otra orden de aprehensión por homicidio

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

El presidente de Venezuela,, encabezó la noche de este martes una cena navideña por "la paz y la felicidad" en una zona de Caracas, donde aseguró que "el imperialismo no puede" con su país, en referencia a EU, que ha elevado las presiones sobre la nación suramericana con un despliegue militar en el mar Caribe y la confiscación de dos buques con crudo venezolano.

Con una bufanda de , el gobernante cantó, bailó y saludó a varios de los habitantes de la parroquia caraqueña de San Agustín y se tomó fotografías con algunos de ellos, mientras un grupo musical interpretaba gaitas, un género popular típico de estas fechas en el país suramericano.

En la víspera de Nochebuena, el líder chavista anunció que este es el primero de varios encuentros navideños que se celebrarán "en todas las comunas del país" por "la paz y la felicidad de Venezuela".

"Yo no he sido ni seré jamás un magnate, yo soy como ustedes, un hombre de la calle, un hombre de a pie, un hombre de los barrios, esta es nuestra escuela, por eso es que el imperialismo no puede con nosotros", dijo Maduro, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Y expresó: "¡A comer, a bailar! ¡Rumba, rumba!".

En otra zona de Caracas, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, encabezó un encuentro navideño durante el que rechazó las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien hace una semana anunció un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

Más temprano, Maduro dijo que su país está recibiendo un "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró este martes una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de EU.

En la sesión, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que el bloqueo anunciado por Trump supone "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia" en el país suramericano.

Por su parte, el embajador de EU ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que su país seguirá imponiendo a Venezuela sanciones "al máximo" con el fin de "privar" a Maduro de "financiar" al denominado Cartel de los Soles, descrito por Washington como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, pero que Caracas considera como un "invento".

