Navidad sin malestar: estas bebidas naturales ayudan a prevenir la indigestión

Las fiestas decembrinas son el momento ideal para compartir con los seres queridos y los amigos, pero estas celebraciones pueden causar indigestión debido a los excesos. Sin embargo, estas comidas navideñas se pueden disfrutar adoptando algunos hábitos alimenticios saludables.

Si bien es cierto que existen varios fármacos que ayudan a aliviar estas molestias, también hay bebidas naturales con ingredientes fáciles de conseguir que contribuyen a mejorar la digestión y eliminar los gases.

De acuerdo con la Clínica San Felipe, el exceso de alimentos ricos en grasas y azúcares, junto con el consumo de alcohol, puede afectar el proceso de digestión y convertir una celebración agradable en una experiencia incómoda.

Por otro lado, el portal especialista en alimentación ‘Dietética Central’ dio algunos consejos para disfrutar de la mejor manera estas fechas especiales; solo se deben seguir ciertas recomendaciones.

De acuerdo con el sitio mencionado anteriormente, para mejorar o restablecer la salud digestiva tras los excesos navideños, las personas pueden recurrir a ciertas bebidas o remedios naturales para aliviar la indigestión o prevenirla.

Estas son algunas de las bebidas que ayudan a prevenir la indigestión durante la temporada decembrina

Infusión de anís estrellado

El anís estrellado suele ser conocido por sus propiedades digestivas y carminativas, ya que contribuye a aliviar los espasmos gastrointestinales y las flatulencias.

Esto se debe a que posee varios aceites esenciales, entre los que se encuentra el anetol, un compuesto con efectos comprobados sobre la relajación de los músculos del tracto digestivo, lo que facilita la expulsión de gases y reduce la sensación de hinchazón.

“El anís estrellado posee acción carminativa y antiinflamatoria, por lo que puede consumirse después de comidas muy pesadas y grasosas, ya que es capaz de facilitar la digestión y de evitar la acumulación de gases en el estómago e intestino. Además, de acuerdo a algunos estudios, cuando el anís estrellado se consume junto con la manzanilla, es posible combatir la diarrea”, explica el portal ‘Tua Saúde’.

Si bien es cierto que esta planta aromática posee varias propiedades, las mujeres en estado de embarazo o lactancia deben evitar su consumo debido a su posible efecto estrogénico, que podría interferir con el equilibrio hormonal.

Infusión de canela

La canela es conocida por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Su infusión puede contribuir a la digestión, reducir la inflamación y combatir las bacterias dañinas del intestino.

“Es bien conocido que el agua de cocción de la rama de canela estimula las digestiones lentas y pesadas, alivia las molestias de una indigestión y reduce las flatulencias. No se trata de té con canela, sino de hacer una infusión de canela”, explicó Alma Palau, gerente del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, al portal ‘Cuidate Plus’.

El consumo de agua

Aunque muchos no lo crean, el agua juega un papel crucial en el proceso de digestión, ya que consumir entre 1,5 y 2 litros al día contribuye a mantener el equilibrio del sistema digestivo, aliviar molestias y mejorar el tránsito intestinal.

Semillas de chía

Las semillas de chía ayudan a regular el tránsito intestinal tras las comidas copiosas, ya que contribuyen a mejorar la digestión y reducen la hinchazón al absorber el exceso de agua en los intestinos.

Además, son ricas en fibra, la cual forma una especie de gel en el estómago, aumentando el tiempo de digestión de los alimentos y prolongando la sensación de saciedad.

