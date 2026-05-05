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El presidente francés sorprendió el lunes durante una cena oficial en Armenia, y cantó "La Bohème", el clásico del músico francoarmenio Charles Aznavour, acompañado a la batería por el primer ministro del país caucásico, Nikol Pashinian.

La escena tuvo lugar cuando los periodistas ya se habían marchado del de Estado.

En un video tomado por uno de los comensales puede verse a Macron sentado delante de un mientras canta este gran clásico de la canción francesa. El mandatario demostró sus dotes como cantante al subir y bajar de tono en más de una oportunidad.

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La canción no fue elegida al azar: Aznavour, un ícono de la música popular francesa, era hijo de inmigrantes armenios, y su nombre de nacimiento era Shahnourh Aznavourián.

En la velada, el presidente armenio, Vahagn Jachaturián, también interpretó al piano otro clásico de la música francesa, "Les Feuilles Mortes".

Macron concluye este martes una visita de Estado a Armenia, una exrepública soviética dividida entre sus aspiraciones europeas y sus vínculos históricos con .

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El mandatario francés participó en la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que se desarrolló el lunes.

El encuentro se centró en la seguridad regional, la estabilidad energética y el respaldo al acercamiento de Armenia a Occidente, alejándose de Rusia. También se abordó el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán y la guerra en Ucrania.

Además de Macron y Pashinián, del cónclave en Ereván participaron el primer ministro canadiense Mark Carney, el primer ministro del Reino Unido , el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y varios líderes más de la Unión Europea.

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Se estima que es el país donde vive la mayor diáspora armenia después de las de Rusia y Estados Unidos, con 400 mil personas.

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