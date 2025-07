Adís Abeba. Los huesos fosilizados de la célebre homínida Lucy, considerada durante años el más antiguo antepasado del hombre, saldrán de Etiopía para exhibirse en Europa por primera vez.

De acuerdo con el viceministro etíope de Cultura, Endegena Abebe, el esqueleto de Lucy, de 3.2 millones de años, dejará el Museo Nacional de Etiopía, en Adís Abeba, el próximo 25 de agosto y permanecerá expuesta en el Museo Nacional de Praga durante aproximadamente dos meses.

"Anteriormente, los restos óseos de Lucy solo se exhibieron una vez fuera de Etiopía, en Estados Unidos", declaró a EFE Endegena.

La decisión de enviar a Lucy a Europa se tomó como parte de los esfuerzos para fortalecer los lazos diplomáticos y culturales de Etiopía con la República Checa.

El acuerdo se formalizó durante una visita a Etiopía del viceprimer ministro checo, Marian Jurečka, en diciembre de 2024.

"Firmamos un acuerdo con el viceprimer ministro hace siete meses", explicó el viceministro etíope.

Lucy ya está lista para viajar y los preparativos para su exhibición en el Museo Nacional de Praga están en marcha.

El director general de la Autoridad del Patrimonio Etíope, Abebaw Ayalew, enfatizó que el traslado y la exhibición de la homínida se llevarán a cabo con el máximo cuidado.

"Una delegación etíope viajará a Praga con antelación para evaluar la logística, incluyendo el transporte y las condiciones de exhibición", señaló a EFE Adebaw.

La "maravillosa" Lucy, hallazgo clave de la paleoantropología

Descubierta en 1974 en el yacimiento de Hadar (norte), en el valle de Awash, por el paleontropólogo estadounidense Donald Johanson, Lucy es uno de los hallazgos más significativos en la historia de la paleoantropología.

Se trata de una colección de piezas de hueso fosilizado que comprenden el 40% del esqueleto de una hembra homínida.

Durante años se consideró que Lucy era un antepasado directo del "Homo sapiens", hasta que otros descubrimientos llevaron a pensar a los expertos que se trataba de otra especie, el "Austrolopithecus Afarensis".

El descubrimiento de Lucy fue especialmente relevante porque sus huesos mostraban señales de ser bípeda, es decir, de mantenerse erguida y andar sobre dos extremidades, una de las características definitorias en el desarrollo de los seres humanos.

Lucy recibió su nombre de la famosa canción de los Beatles "Lucy in the sky with diamonds", que sonaba en el campamento de la expedición.

En Etiopía, se conoce cariñosamente a la homínida como Dinkinesh, que significa "maravillosa" en amárico.

Esta no es la primera vez que Lucy viaja al extranjero. En 2007, el esqueleto realizó una gira de seis años con fines educativos por varios museos de Estados Unidos, y regresó a Etiopía en 2013.

Ahora, con Lucy rumbo a Europa, Endegena subrayó que la exposición de Praga no solo trata sobre historia científica, sino también sobre orgullo nacional.

"Presentar a Lucy -añadió el viceministro- nos permite decirle al mundo que Etiopía es la cuna de la humanidad. Praga, como importante centro cultural de Europa, es el lugar perfecto para este mensaje".

