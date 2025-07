Probablemente la banda musical más icónica del siglo XX, The Beatles, son reconocidos y recordados por su música, estilo e influencia, hoy se conmemora una fecha que reúne a millones de fans en todo el mundo.

Los intérpretes de “Here comes the sun”, “ Anna (Go to him)” y más éxitos, no sólo innovaron la forma de hacer música, marcaron un antes y un después en la cultura y en la sociedad de su época, sus letras progresistas y su estilo rebelde fueron algunos de los sellos tan característicos de la banda.

Formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, originarios de Liverpool, Inglaterra, nunca dejó de sorprender por su creatividad, y experimentación al hacer música.

Día Internacional de The Beatles: ¿por qué se conmemora cada 10 de julio?; conoce su origen . Foto: Archivo AP.

¿Por qué se conmemora cada 10 de julio?

Aunque la banda tenga varias fechas en el calendario, el 10 de julio tiene una carga más simbólica, en esta fecha en el año 1964 la banda regresó a su país después de una exitosa gira por Estados Unidos y el estreno de su película “A hard day night”.

Ese día miles de personas los recibieron con gritos, pancartas y alegría, como si se tratara de héroes, la realidad es que el legado de The Beatles ese día dejó de ser músical y se convirtió en cultural y social.

Los seguidores de la banda no sólo celebran hoy, algunos recuerdan también el 10 de enero, ya que en el año 1961 tocaron en The Cavern Club cuando comenzó su ascenso a la fama con millones de discos vendidos, el 6 de julio también es una fecha importante ya que los dos miembros más icónicos se conocieron, John Lennon y Paul McCartney.

Un legado que sigue sonando

Más de 50 años desde que la banda se separó, pese a las décadas, es impresionante como millones de personas, sin importar su edad, ciudad, etc, siguen escuchándolos , convirtiendo sus canciones en el soundtrack perfecto para decenas de emociones y situaciones.

Algunos de sus premios destacados son: nueve premios Grammy, 13 álbumes con ventas superiores a los 600 millones de discos, un premio de la academia por la banda sonora de “Let it be”, seis discos y nueve canciones en el Salón de la Fama del Grammy, el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, y claro, el amor de millones de personas.

Hoy es la fecha perfecta para sumergirte en el gran repertorio musical de la banda y escuchar algunas canciones que probablemente no conocías.

