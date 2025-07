Superman: ¿tiene escenas post créditos la película del DCU?; esto se sabe

La cinta dirigida por James Gunn, se acaba de estrenar en todos los cines, introduce una versión renovada de Kal-El, cargada de acción, emoción y elementos clásicos del personaje, incluyendo dos secuencias postcréditos que están dando de qué hablar.

Director de "Superman", James Gunn, comparte la primera imagen de la cinta. Foto: Threads

Con la llegada de Superman (2025) a la cartelera, el universo cinematográfico de DC da un giro esperanzador de la mano de James Gunn, quien firma una historia independiente pero cargada de simbolismo para el futuro de la franquicia.

Protagonizada por David Corenswet, la cinta no solo revitaliza al icónico superhéroe, sino que también responde a una de las preguntas más frecuentes entre los fans: ¿hay escenas postcréditos? La respuesta es sí, y aquí te contamos qué puedes esperar (sin spoilers mayores).

Dos escenas postcréditos que funcionan como regalo para los fans

James Gunn ha dejado claro que su visión del personaje va más allá de las fórmulas tradicionales del cine de superhéroes. Aunque muchos esperaban pistas explícitas sobre próximas películas, las dos escenas postcréditos de Superman tienen otro enfoque: ofrecer momentos especiales y cerrar con una sonrisa a quienes se quedan hasta el final.

La primera escena aparece a mitad de los créditos y muestra un instante íntimo entre Superman y su inseparable compañero canino, Krypto, observando el planeta Tierra desde un lugar emblemático.

La segunda escena, ya al final, es protagonizada por Mister Terrific (interpretado por Edi Gathegi) mientras realiza labores de reconstrucción en Metrópolis, seguido de un diálogo ingenioso con Superman.

Gunn explicó que, a diferencia de otras franquicias que utilizan estas secuencias como ganchos narrativos, aquí se optó por crear momentos divertidos que conecten con el corazón del espectador, sin obligarse a construir inmediatamente nuevas tramas.

Sin embargo, dejan abierta la puerta a futuras apariciones de personajes clave.

En rodaje Nicholas Hoult, quien da vida a Lex Luthor, y David Corenswet con el director, James Gunn. Foto: Warner Bros

Un nuevo inicio para Superman y el universo DC

La película marca el inicio formal del llamado “Capítulo Uno: Dioses y Monstruos” dentro del nuevo DCU. Aunque Superman funciona como una historia por sí sola, sienta las bases para próximas producciones como Supergirl: Woman of Tomorrow, The Brave and the Bold (centrada en Batman) y Lanterns.

Esta versión del personaje presenta a un joven Clark Kent de 30 años, con tres años de experiencia como superhéroe activo, mientras trabaja como periodista en el Daily Planet. El relato combina acción, drama y comedia ligera, destacando valores clásicos como la bondad, la justicia y la esperanza, que Gunn busca rescatar en una época marcada por los antihéroes y los tonos oscuros.

El elenco incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Isabela Merced como Hawkgirl y una vibrante interpretación de Krypto, el superperro, que se convierte en uno de los favoritos del público. Además, el filme incluye un homenaje a Christopher Reeve, al dar un papel simbólico a su hijo, Will Reeve.

Superman se estrenará el 10 de julio. Foto: Especial (03/01/2025)

El futuro de DC tras Superman (2025)

Aunque James Gunn ha recalcado que no hay una presión inmediata por construir un universo interconectado al estilo Marvel, sí se han plantado semillas narrativas que podrían florecer en futuros títulos. Entre ellos se encuentran Supergirl, donde podría continuar la historia de Krypto, y la introducción de nuevos héroes como Batman, Green Lantern y otros miembros de la Liga de la Justicia.

Además, el éxito comercial y crítico de Superman será un indicador clave para definir los próximos pasos de DC Studios. Gunn ha dicho que la prioridad es contar buenas historias antes que construir conexiones forzadas. Aun así, los fans ya especulan sobre futuras colaboraciones entre personajes y la posible aparición de villanos clásicos.

