Más Información

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

EU confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro; "esto es crimen organizado", asegura fiscal Bondi

EU confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro; "esto es crimen organizado", asegura fiscal Bondi

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Caída de pobreza es buena noticia: experta del IMCO; su sostenibilidad está en duda, matiza

Caída de pobreza es buena noticia: experta del IMCO; su sostenibilidad está en duda, matiza

¿Cuánto debes ganar para no ser pobre en México? Inegi revela el ingreso mínimo mensual para vivir dignamente

¿Cuánto debes ganar para no ser pobre en México? Inegi revela el ingreso mínimo mensual para vivir dignamente

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

Interponen denuncia penal por muerte del cocodrilo “Lucho” en Oaxaca; falleció por cirugía no autorizada: Profepa

Interponen denuncia penal por muerte del cocodrilo “Lucho” en Oaxaca; falleció por cirugía no autorizada: Profepa

Precios en dólares en PlayStation provocan queja masiva; Profeco pide a Sony exhibir tarifas en pesos

Precios en dólares en PlayStation provocan queja masiva; Profeco pide a Sony exhibir tarifas en pesos

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Lluvias provocan caída de anuncio espectacular sobre vehículo en Tlalnepantla; no se reportan lesionados

Lluvias provocan caída de anuncio espectacular sobre vehículo en Tlalnepantla; no se reportan lesionados

La investiga posibles "pagos indirectos" a funcionarios en el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en febrero por el presidente antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores, desatando un escándalo de escala internacional.

Según consta en el expediente del caso, el fiscal investiga una serie de transacciones de fondos efectuadas el 4 de febrero de 2025, 10 días antes del fallido lanzamiento de $LIBRA.

De acuerdo al documento judicial, estos fondos, cuyo origen "se encuentra en investigación", "surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la Justicia argentina".

Lee también

Foto: X
Foto: X

El pasado 14 de febrero, Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo que se destinaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina" y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse tres horas después.

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar "interiorizado" de sus detalles.

El caso ha impulsado investigaciones judiciales en la Argentina y en Estados Unidos, que involucran a empresarios del negocio de las criptomonedas y también a la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: consulta los 20 estados con registro en agosto y si hay en CDMX y Edomex. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: consulta los 20 estados con registro en agosto y si hay en CDMX y Edomex

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar. Foto: Adobe / SEP

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión