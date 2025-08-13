La Justicia de Argentina investiga posibles "pagos indirectos" a funcionarios en el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en febrero por el presidente Javier Milei antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores, desatando un escándalo de escala internacional.

Según consta en el expediente del caso, el fiscal Eduardo Taiano investiga una serie de transacciones de fondos efectuadas el 4 de febrero de 2025, 10 días antes del fallido lanzamiento de $LIBRA.

De acuerdo al documento judicial, estos fondos, cuyo origen "se encuentra en investigación", "surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la Justicia argentina".

Lee también Presidenta de Perú promulga amnistía para policías y militares; desacata a la Corte IDH que pidió suspenderla

Foto: X

El pasado 14 de febrero, Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo que se destinaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina" y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse tres horas después.

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar "interiorizado" de sus detalles.

El caso ha impulsado investigaciones judiciales en la Argentina y en Estados Unidos, que involucran a empresarios del negocio de las criptomonedas y también a la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm