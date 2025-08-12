Más Información

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista completa

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista completa

Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto

Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto

"La Tuta", "Los Cuinis", "Chavo Félix", operadores del CJNG y Cártel de Sinaloa; ellos son los 26 narcos trasladados a EU

"La Tuta", "Los Cuinis", "Chavo Félix", operadores del CJNG y Cártel de Sinaloa; ellos son los 26 narcos trasladados a EU

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

Detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 presuntos narcos del Cártel Chiapas-Guatemala; acusan a agentes de asociación delictuosa

Detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 presuntos narcos del Cártel Chiapas-Guatemala; acusan a agentes de asociación delictuosa

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

México prohibirá importación temporal de calzado a maquiladoras; aplicará arancel de 25% a zapatos de otros países

México prohibirá importación temporal de calzado a maquiladoras; aplicará arancel de 25% a zapatos de otros países

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

Buenos Aires.- Diputados argentinos se reunieron este martes para reactivar la comisión parlamentaria que debe investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en febrero por el presidente antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores, desatando un escándalo de escala internacional.

El trabajo de la comisión investigadora, creada el pasado 8 de abril, se encuentra congelado desde hace más de un mes, tras dos empates consecutivos en la elección de sus autoridades.

En la reunión en comisiones parlamentarias de este martes, la oposición logró el aval para discutir en el pleno de la Cámara Baja un proyecto que modifica la composición que debe tener la comisión investigadora, con el objetivo de que comience a trabajar.

Según medios locales, la semana pasada la oposición logró reunir 135 votos para continuar con la investigación -casi el doble del apoyo en contra- en contraste con el intento de bloqueo de parte del oficialismo y sus aliados.

Lee también Lee también

El proyecto podría ser debatido la semana próxima

La cita de este martes fue fijada por votación en la Cámara de Diputados, tras una nota formal enviada por Maximiliano Ferraro, de Coalición Cívica, en la que exigió que agilizar el accionar de la comisión "de manera urgente".

La nota fue dirigida al diputado oficialista Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y a la diputada Silvia Lospenatto, de Propuesta Republicana (Pro), partido cercano al Gobierno, quien encabeza el comité de Peticiones, Poderes y Reglamento.

“Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses. Han pretendido garantizar la impunidad y el encubrimiento de los implicados en la criptoestafa", escribió Ferraro en su perfil de la red social X.

Lee también

El diputado expresó que "es clave determinar el rol y las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y de sus funcionarios más cercanos que promocionaron y promovieron la criptomoneda $Libra".

El pasado 14 de febrero, el presidente hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en ” y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse tres horas después.

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar "interiorizado" de sus detalles.

Lee también

El caso ha impulsado investigaciones judiciales en la Argentina y en , que involucran también a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, el Gobierno argentino creó en febrero una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para esclarecer posibles irregularidades en torno al caso, pero la cerró poco después, en mayo, a través de un decreto presidencial en el que precisó que el organismo ya había cumplido su tarea.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte? Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte?

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes. Foto: Adobe / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión