Washington.- Un juez federal de bloqueó este lunes el plan de la administración Trump de despedir a más de 500 empleados de la Voz de América (VOA), previsto para entrar en vigor esta semana, en respuesta a una demanda presentada por los trabajadores que alegan que los despidos violan órdenes judiciales previas.

El juez Royce C. Lamberth, de Washington D.C., criticó a la directora interina de la Agencia de Medios Globales (USAGM), Kari Lake, por no presentar un plan de cumplimiento y por desobedecer anteriores.

La decisión responde a que los demandantes sostienen que los despidos comprometen la capacidad de la VOA para cumplir con su misión de ofrecer noticias confiables y autorizadas.

El juez señaló que la administración mostró un "desprecio preocupante" hacia la Corte al proceder con los despidos sin proporcionar la información solicitada, tras subrayar la importancia de mantener la independencia de la agencia.

Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que han limitado las acciones del Ejecutivo estadounidense respecto a la VOA.

En agosto, un juez ya había bloqueado el intento de Lake de despedir al director de VOA, Michael Abramowitz, y en abril otro juez suspendió el cierre de la agencia, al ordenar la reincorporación de más de mil empleados.

