Más Información

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Gobierno cancela permisos a dos maquiladoras por importar acero asiático irregularmente

Gobierno cancela permisos a dos maquiladoras por importar acero asiático irregularmente

J. K. Rowling, autora de Harry Potter, se va contra Emma Watson: “Es ignorante de lo ignorante que es”

J. K. Rowling, autora de Harry Potter, se va contra Emma Watson: “Es ignorante de lo ignorante que es”

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

VIDEO: Repartidor escapa de agentes del ICE en Chicago y se vuelve viral

VIDEO: Repartidor escapa de agentes del ICE en Chicago y se vuelve viral

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Dan 11 años de prisión a “El Haza” por atentado a Ciro Gómez Leyva; se le acusa de tentativa de homicidio calificado

Dan 11 años de prisión a “El Haza” por atentado a Ciro Gómez Leyva; se le acusa de tentativa de homicidio calificado

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

Capturan a motociclista que golpeó a taxista en el Centro Histórico; le encuentran 20 dosis de marihuana

Capturan a motociclista que golpeó a taxista en el Centro Histórico; le encuentran 20 dosis de marihuana

, propiedad de Google, acordó pagar 24.5 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por el presidente Donald Trump debido a la suspensión de su cuenta en 2021, luego del ataque al Capitolio federal del 6 de enero de 2021.

Según documentos presentados ante un tribunal federal en California, 22 millones de dólares del acuerdo serán destinados al Trust for the National Mall para ayudar a financiar la construcción del Salón de Fiestas de Estado de la . El resto del monto irá a otros demandantes, incluida la American Conservative Union.

Google es el más reciente gigante tecnológico en resolver una demanda presentada por Trump.

Lee también

Meta Platforms acordó en enero pasado realizar un pago de 25 millones de dólares para resolver un litigio por la suspensión de la cuenta de Facebook del actual mandatario en 2021. La plataforma de redes sociales X, propiedad de Elon Musk, resolvió una demanda similar presentada contra la empresa —entonces conocida como Twitter— por 10 millones de dólares.

El acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad, según el documento. Google confirmó el acuerdo pero se negó a entrar en detalles.

La divulgación del acuerdo se produjo una semana antes de una audiencia judicial programada para el 6 de octubre con la jueza federal Yvonne Gonzalez-Rogers en Oakland, California.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?