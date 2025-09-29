Más Información

Sao Paulo.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario y condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, sufrió un nuevo episodio de hipo y vómitos, informó este lunes uno de sus hijos.

"Estoy con mi familia evaluando la necesidad de llevar a mi padre nuevamente al hospital. Está enfrentando una crisis de hipo acompañada de cuatro episodios de vómito, que él mismo describió como los más intensos hasta ahora", dijo el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro en sus redes sociales.

El hijo del líder ultraderechista indicó en su mensaje que un médico estaba a camino de la casa del ex jefe de Estado, en Brasilia, para "evaluar la situación" y pidió a sus seguidores oraciones por su padre.

Sin embargo, el equipo médico lo analizó e informó que el episodio fue controlado sin tener que trasladarlo al hospital, de acuerdo con el diario 'O Globo'.

Bolsonaro recibió este lunes, previa autorización judicial, la visita del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uno de sus aliados más próximos y quien a la salida ya comentó que el estado de salud del expresidente era delicado.

El gobernador paulista informó a los periodistas que durante su encuentro Bolsonaro "tenía hipo todo el tiempo", un fenómeno recurrente que Freitas vinculó con la puñalada que sufrió el expresidente durante un mitin, en 2018, y las posteriores cirugías a las que se tuvo que someter por ese atentado.

Bolsonaro, de 70 años, está en prisión domiciliaria desde el pasado 4 agosto por incumplir una serie de medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema.

El 11 de septiembre, la Primera Sala del Supremo lo condenó a 27 años y 3 meses de cárcel por "liderar" una trama golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los abogados del capitán retirado del Ejército esperan la publicación de la sentencia para presentar un recurso ante el mismo tribunal. Solo después de la resolución de esa apelación, se ejecutaría la pena, que en principio será en régimen cerrado.

Pocos días después de ser condenado, Bolsonaro fue ingresado de urgencia en un hospital de Brasilia con un cuadro de "anemia persistente y alteración de la función renal", que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja. Recibió el alta un día después.

Además, previamente se le retiraron ocho lesiones en la piel, dos de las cuales dieron positivas para un tipo de cáncer en "estado precoz" y que no requiere de momento ningún tratamiento específico, pero sí le obligará a pasar por evaluaciones periódicas para vigilar su desarrollo.

