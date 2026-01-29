Más Información
Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto
Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"
Tren Interoceánico: dictamen de la FGR tiene sustento científico, asegura Sheinbaum; está basado en caja negra, indica
Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta
Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad
La Unión Europea designa a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista; "represión no puede quedar sin respuesta"
Jerusalén- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó en Gaza los cadáveres de 15 palestinos que estaban en manos de Israel, los cuales fueron devueltos a cambio del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en la Franja el lunes, Ran Gvili.
"El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó hoy el retorno de 15 palestinos fallecidos a Gaza, después de que los restos del último rehén fallecido fueran recuperados por las autoridades israelíes", anunció el CICR en un comunicado en sus canales oficiales.
Los 15 cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, confirmó a EFE el director del centro, Mohamed Abu Salmiya.
