Jerusalén- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó en Gaza los cadáveres de 15 palestinos que estaban en manos de Israel, los cuales fueron devueltos a cambio del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en la Franja el lunes, Ran Gvili.

"El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó hoy el retorno de 15 palestinos fallecidos a Gaza, después de que los restos del último rehén fallecido fueran recuperados por las autoridades israelíes", anunció el CICR en un comunicado en sus canales oficiales.

Los 15 cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, confirmó a EFE el director del centro, Mohamed Abu Salmiya.

