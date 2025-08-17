IRBIL, Irak — Funcionarios iraquíes han comenzado la excavación de lo que se cree que es una fosa común dejada por el grupo extremista Estado Islámico durante su devastación en el país hace una década.

Las autoridades locales están trabajando con autoridades judiciales, investigadores forenses, la Fundación de Mártires de Irak y la dirección de fosas comunes para llevar a cabo la excavación en un sumidero en al-Khafsa, al sur de la ciudad norteña de Mosul, informó el domingo la estatal Agencia de Noticias Iraquí.

Ahmad Qusay al-Asady, jefe del departamento de excavación de fosas comunes de la Fundación de Mártires, dijo a The Associated Press que su equipo comenzó a trabajar en Khasfa el nueve de agosto a petición del gobernador de la provincia de Nínive, Abdulqadir al-Dakhil.

La operación está inicialmente limitada a la recolección de restos humanos visibles y evidencia superficial mientras se prepara para una exhumación completa que, según los funcionarios, requerirá apoyo internacional.

Después de 15 días iniciales de trabajo, los equipos de la fundación en Mosul construirán una base de datos y comenzarán a recolectar muestras de ADN de las familias de las presuntas víctimas.

Al-Asady explicó que el procesamiento en laboratorio y una base de datos de ADN deben realizarse primero para asegurar una identificación adecuada. Las exhumaciones completas solo pueden proceder una vez que se asegure asistencia especializada para navegar los peligros del sitio, incluyendo agua con azufre y municiones sin explotar.

Khasfa es “un sitio muy complicado”, afirmó.

Autoridades estiman que haya más de mil cuerpos enterrados

Basándose en relatos no verificados de testigos y familias y otros testimonios no oficiales, las autoridades estiman que miles de cuerpos podrían estar enterrados allí, dijo.

Se han encontrado decenas de fosas comunes que contienen miles de cuerpos de personas que se cree fueron asesinadas por el grupo extremista en Irak y Siria.

En su apogeo, el Estado Islámico gobernó un área del tamaño de la mitad del Reino Unido en Irak y Siria y era conocido por su brutalidad. Decapitó a civiles y esclavizó y violó a miles de mujeres de la comunidad yazidí, una de las minorías religiosas más antiguas de Irak.

El grupo fue derrotado en Irak en julio de 2017, cuando las fuerzas iraquíes capturaron Mosul. Tres meses después, sufrió un golpe importante cuando las fuerzas kurdas capturaron la ciudad de Raqqa, en el norte de Siria, que era la capital de facto del grupo. La guerra contra el Estado Islámico terminó oficialmente en marzo de 2019, cuando los combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldados por Estados Unidos y liderados por kurdos, capturaron la ciudad oriental siria de Baghouz, que era la última franja de tierra controlada por los extremistas.

Rabah Nouri Attiyah, un abogado que ha trabajado en más de 70 casos de personas desaparecidas en Nínive, dijo a The Associated Press que la información que obtuvo de la fundación y diferentes tribunales iraquíes durante sus investigaciones apunta a Khasfa como “la fosa común más grande en la historia moderna de Irak”.

Al-Asady, sin embargo, indicó que los investigadores “aún no pueden confirmar si es la fosa común más grande” encontrada en Irak, “pero según el tamaño del espacio, estimamos que es una de las más grandes”.

Attiyah dijo que se cree que aproximadamente el 70% de los restos humanos en Khasfa pertenecen a personal del ejército y la policía iraquíes, y que otras víctimas podrían ser yazidíes.

Comentó que ha entrevistado a numerosos testigos presenciales de la zona que vieron a combatientes del Estado Islámico llevar personas allí en autobús y matarlas. “Muchos de ellos fueron decapitados”, afirmó.

El propio tío y primo de Attiyah eran oficiales de policía asesinados por el Estado Islámico, y él es uno de los que esperan identificar y recuperar los restos de sus seres queridos.

Declaraciones de testigos, así como los hallazgos de otras fosas comunes en Nínive, indican que se espera encontrar en Khasfa a la mayoría del personal militar, policial y de otras fuerzas de seguridad asesinados por el Estado Islámico, junto con yazidíes de Sinjar y víctimas chiítas de Tal Afar, señaló.

