Más Información

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX

Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX

Milica derrota por decisión unánime a Mercedes Roa; la experiencia de la argentina se impuso en Supernova Orígenes

Milica derrota por decisión unánime a Mercedes Roa; la experiencia de la argentina se impuso en Supernova Orígenes

Arranca primera semifinal de “México Canta", concurso de corridos anti-bélicos; mírala aquí

Arranca primera semifinal de “México Canta", concurso de corridos anti-bélicos; mírala aquí

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

Se registran enfrentamientos en megamarcha “México por Palestina”; manifestantes exigen ruptura de relaciones con Israel

Se registran enfrentamientos en megamarcha “México por Palestina”; manifestantes exigen ruptura de relaciones con Israel

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

INE alista discusión de financiamiento para seis partidos políticos durante 2026; Morena y PAN, los de mayor presupuesto

INE alista discusión de financiamiento para seis partidos políticos durante 2026; Morena y PAN, los de mayor presupuesto

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Asmae El Moudir y la miniatura femielegiaca, por Jorge Ayala Blanco

Asmae El Moudir y la miniatura femielegiaca, por Jorge Ayala Blanco

IRBIL, Irak — Funcionarios iraquíes han comenzado la excavación de lo que se cree que es una fosa común dejada por el grupo extremista durante su devastación en el país hace una década.

Las autoridades locales están trabajando con autoridades judiciales, investigadores forenses, la Fundación de Mártires de Irak y la dirección de fosas comunes para llevar a cabo la excavación en un sumidero en al-Khafsa, al sur de la ciudad norteña de Mosul, informó el domingo la estatal Agencia de Noticias Iraquí.

Ahmad Qusay al-Asady, jefe del departamento de excavación de fosas comunes de la Fundación de Mártires, dijo a The Associated Press que su equipo comenzó a trabajar en Khasfa el nueve de agosto a petición del gobernador de la provincia de Nínive, Abdulqadir al-Dakhil.

Lee también

La operación está inicialmente limitada a la recolección de restos humanos visibles y evidencia superficial mientras se prepara para una exhumación completa que, según los funcionarios, requerirá apoyo internacional.

Después de 15 días iniciales de trabajo, los equipos de la fundación en Mosul construirán una base de datos y comenzarán a recolectar muestras de ADN de las familias de las presuntas víctimas.

Al-Asady explicó que el procesamiento en laboratorio y una base de datos de ADN deben realizarse primero para asegurar una identificación adecuada. Las exhumaciones completas solo pueden proceder una vez que se asegure asistencia especializada para navegar los peligros del sitio, incluyendo agua con azufre y municiones sin explotar.

Khasfa es “un sitio muy complicado”, afirmó.

En esta imagen tomada de un video proporcionado por Rudaw TV, los trabajadores desentierran restos humanos en el sitio de Khasfa, cerca de la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, donde las autoridades han comenzado a excavar una fosa común que se cree que contiene miles de víctimas del Estado Islámico, en Mosul, Irak, el domingo 17 de agosto de 2025. (17/08/25) Foto: AP
En esta imagen tomada de un video proporcionado por Rudaw TV, los trabajadores desentierran restos humanos en el sitio de Khasfa, cerca de la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, donde las autoridades han comenzado a excavar una fosa común que se cree que contiene miles de víctimas del Estado Islámico, en Mosul, Irak, el domingo 17 de agosto de 2025. (17/08/25) Foto: AP

Autoridades estiman que haya más de mil cuerpos enterrados

Basándose en relatos no verificados de testigos y familias y otros testimonios no oficiales, las autoridades estiman que miles de cuerpos podrían estar enterrados allí, dijo.

Se han encontrado decenas de fosas comunes que contienen miles de cuerpos de personas que se cree fueron asesinadas por el grupo extremista en Irak y Siria.

En su apogeo, el Estado Islámico gobernó un área del tamaño de la mitad del Reino Unido en Irak y Siria y era conocido por su brutalidad. Decapitó a civiles y esclavizó y violó a miles de mujeres de la comunidad yazidí, una de las minorías religiosas más antiguas de Irak.

El grupo fue derrotado en Irak en julio de 2017, cuando las fuerzas iraquíes capturaron Mosul. Tres meses después, sufrió un golpe importante cuando las fuerzas kurdas capturaron la ciudad de Raqqa, en el norte de Siria, que era la capital de facto del grupo. La guerra contra el Estado Islámico terminó oficialmente en marzo de 2019, cuando los combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldados por Estados Unidos y liderados por kurdos, capturaron la ciudad oriental siria de Baghouz, que era la última franja de tierra controlada por los extremistas.

Rabah Nouri Attiyah, un abogado que ha trabajado en más de 70 casos de personas desaparecidas en Nínive, dijo a The Associated Press que la información que obtuvo de la fundación y diferentes tribunales iraquíes durante sus investigaciones apunta a Khasfa como “la fosa común más grande en la historia moderna de Irak”.

Al-Asady, sin embargo, indicó que los investigadores “aún no pueden confirmar si es la fosa común más grande” encontrada en Irak, “pero según el tamaño del espacio, estimamos que es una de las más grandes”.

Attiyah dijo que se cree que aproximadamente el 70% de los restos humanos en Khasfa pertenecen a personal del ejército y la policía iraquíes, y que otras víctimas podrían ser yazidíes.

Lee también

Comentó que ha entrevistado a numerosos testigos presenciales de la zona que vieron a combatientes del Estado Islámico llevar personas allí en autobús y matarlas. “Muchos de ellos fueron decapitados”, afirmó.

El propio tío y primo de Attiyah eran oficiales de policía asesinados por el Estado Islámico, y él es uno de los que esperan identificar y recuperar los restos de sus seres queridos.

Declaraciones de testigos, así como los hallazgos de otras fosas comunes en Nínive, indican que se espera encontrar en Khasfa a la mayoría del personal militar, policial y de otras fuerzas de seguridad asesinados por el Estado Islámico, junto con yazidíes de Sinjar y víctimas chiítas de Tal Afar, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos