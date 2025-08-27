Más Información

Los inspectores de la comenzaron a trabajar este miércoles en la instalación nuclear iraní de Bushehr, indicó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

"Están allí ahora", dijo Rafael Grossi a periodistas en Washington. "Hoy están inspeccionando Bushehr", en el suroeste de Irán, agregó.

Es el primer equipo del OIEA que entra a ese país desde que Teherán suspendió su cooperación con la agencia el mes pasado tras la guerra de 12 días con Israel y el bombardeo de Estados Unidos.

La agencia iraní de energía atómica dijo anteriormente que los inspectores del OIEA supervisarían el reemplazo de combustible en Bushehr, un importante sitio nuclear en el suroeste de Irán que se salvó de la campaña militar israelí en junio.

Lee también

Irán no dijo si se permitiría al OIEA acceder a otros sitios, incluidos Fordo y Natanz, que fueron atacados durante la guerra.

Grossi indicó que las discusiones sobre la inspección de otros sitios estaban en curso sin lograr un acuerdo inmediato.

"Estamos conversando para que podamos ir a todos los lugares, incluidas las instalaciones que han sido afectadas", explicó Grossi.

Añadió que Irán no puede restringir a los inspectores solo a "instalaciones no atacadas". "No existe tal cosa como un trabajo de inspección a la carta", dijo.

