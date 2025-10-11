Más Información

Lima.- Unas 26 unidades de bomberos tratan de extinguir un intenso incendio generado en un asentamiento en el sur de , en el distrito de San Juan de Miraflores, y que ha provocado impactantes imágenes al haber afectado una fábrica de pirotecnia, aunque por el momento no hay reporte de personas heridas.

El comandante general de la Policía Nacional del (PNP), Óscar Arriola, señaló a la emisora RPP que entre 80 y 100 viviendas han "quedado deterioradas" por el , producido en el asentamiento humano Virgen del Buen Paso, ubicado en la zona de Pamplona Alta.

El incendio, clasificado con código 3, está consumiendo a decenas de viviendas de material precario, pues según indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el incendio se originó en una fábrica de fuegos pirotécnicos.

Incendio en Lima, Perú afecta unas 80 viviendas (11/10/2025). Foto: Captura de video
Incendio en Lima, Perú afecta unas 80 viviendas (11/10/2025). Foto: Captura de video

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), precisó que las autoridades competentes ejecutan acciones de respuesta para atender el incendio urbano reportado a las 17:30 horas (22:30 hora GMT).

"El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabaja con 26 unidades para controlar y extinguir el fuego. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en la zona para las acciones de respuesta ante la emergencia", indicó en su breve reporte sin indicar si hay hasta el momento personas heridas.

La Defensoría del Pueblo exhortó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y a las municipalidades colindantes el apoyo con cisternas de agua para extinguir el incendio.

"Asimismo, es vital la evacuación de la población expuesta a las zonas del siniestro, así como la celeridad en la evaluación de daños para establecer intervenciones efectivas y oportunas de las personas afectadas. Urge la asistencia médica para la atención de familias afectadas", añadió.

"Acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores. El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas. No están solos", indicó el presidente interino de Perú, José Jerí, en la red social X.

Las imágenes del incendio se hicieron virales en redes sociales, pues el fuego provocó en la fábrica pirotécnica fuegos artificiales.

