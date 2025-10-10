Más Información

Poza Rica: escenas dramáticas y una ciudad bajo la fuerza del Río Cazones

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"

Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Al menos un centenar de mujeres de colectivos feministas protestaron este viernes contra el nuevo presidente de Perú, , a raíz de una denuncia por presunta agresión sexual cuando era legislador y que fue archivada por la fiscalía por falta de pruebas.

Jerí, de 38 años, asumió en la madrugada de este viernes en reemplazo de , quien fue destituida por el en un juicio político exprés.

El mandatario se desempeñaba hasta la víspera como jefe del parlamento.

El Congreso peruano destituyó a Boluarte la noche del jueves de manera exprés, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia. Foto: EFE
El Congreso peruano destituyó a Boluarte la noche del jueves de manera exprés, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia. Foto: EFE

Vestidas de negro y con pañoletas verdes, las activistas se concentraron frente a la sede del legislativo con fotografías de Jerí y carteles con la inscripción "denunciado por violación", según periodistas de la AFP.

"Fuera Jerí", se leía en varias hojas blancas pintadas de verde que levantaban las manifestantes al mismo grito.

El entonces legislador Jerí, del partido centroderecha Somos Perú, fue denunciado por una mujer por una supuesta agresión sexual en 2024.

Mujeres acusan que denuncia por violación fue archivada

La fiscalía archivó la querella en agosto último por "carecer de pruebas y declaraciones inconsistentes", afirmó este viernes el fiscal general, Tomás Gálvez.

"Esa investigación nunca debió iniciarse. No había un sólo indicio de que él haya participado en los hechos", dijo Gálvez a radio Exitosa.

Sin embargo, los colectivos feministas cuestionaron el archivo de la denuncia.

"Nosotras vemos con preocupación esta designación. Jerí tiene una denuncia por violación sexual que si bien ha sido archivada, nosotras creemos que no ha sido investigada lo suficientemente", dijo a la AFP Liz Meléndez, directora de la organización Flora Tristán.

