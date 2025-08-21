Más Información

Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta

Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana"; Sheinbaum presume máximo histórico de inversión directa de 34.2 mmdd

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana"; Sheinbaum presume máximo histórico de inversión directa de 34.2 mmdd

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

Metro CDMX reduce su velocidad por lluvias; implementan marcha de seguridad en seis líneas

Metro CDMX reduce su velocidad por lluvias; implementan marcha de seguridad en seis líneas

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso

Miami.- El huracán "Erin" azotó el jueves la cadena de islas de con fuertes vientos y olas que inundaron parte de la carretera principal y se adentraron bajo las casas frente a la playa, mientras la monstruosa tormenta comenzaba a alejarse lentamente de la costa este estadounidense.

Los meteorólogos predijeron que la tormenta alcanzará su punto máximo el jueves y señalaron que se debilitará lentamente en los próximos días conforme se aleje más hacia el mar.

Se anticiparon condiciones de tormenta tropical en partes de las islas de Carolina del Norte conocidas como Outer Banks y la costa de Virginia, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en Miami. En Bermudas se advirtió a residentes y turistas que se mantengan fuera del agua, ya que se esperan mares agitados hasta el viernes.

Se registraron inundaciones a lo largo de parte de la costa de Carolina del Norte y del Atlántico medio, indicó el centro el jueves por la mañana. Las autoridades predijeron que las mayores marejadas generarán corrientes de resaca que podrían resultar mortales desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

Lee también

Alerta en Carolina del Norte por fuerte oleaje; más de 2 mil personas evacuadas

Por ello, previó para este jueves inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks (bancos externos), una cadena de islas de Carolina del Norte, donde habrá "olas grandes", una "erosión y un lavado significativos de la playa", lo que hará intransitables a las carreteras.

También proyectó condiciones de tormenta en la costa de Virginia, y ráfagas de viento en el resto de las costas del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra desde ahora hasta la primera hora del viernes.

Pese al panorama, el NHC observó que "las perspectivas de fortalecimiento parecen estar llegando a un cierre", ante una atmósfera más estable, por lo que "solo se pronostica un debilitamiento lento durante las próximas 36 horas".

Lee también

El paso de "Erin", que no tocó tierra, llevó a Carolina del Norte a decretar una emergencia y desalojar a más de 2 mil personas de la isla de Ocracoke.

Surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación en el Atlántico de los ciclones "Andrea", "Barry", Dexter y "Chantal", que fue el primero en tocar tierra este año en EU, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tren Maya sorprende con promoción 2x1 en boletos: así puedes aprovecharla. Foto: Adobe / EFE

Tren Maya sorprende con promoción 2x1 en boletos: así puedes aprovecharla

Infonavit lanza nuevo crédito en el que pide menos de 1080 puntos. Requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit lanza nuevo crédito en el que pide menos de 1080 puntos. Requisitos

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos