Rodanthe, Carolina del Norte.— El huracán Erin comenzó a fortalecerse nuevamente ayer mientras se acercaba a la costa central de Estados Unidos en el Atlántico, generando olas amenazantes que han obligado a cerrar playas desde las Carolinas hasta la ciudad de Nueva York. Los meteorólogos prevén que la tormenta alcance su punto máximo este jueves y dicen que podría intensificarse nuevamente hasta convertirse en un huracán de categoría 3 o mayor.
Aunque es poco probable que Erin toque tierra a lo largo de la costa este antes de adentrarse de nuevo en el mar, su borde exterior con vientos de fuerza tropical se acercaba a las islas barrera de Carolina del Norte. El agua comenzó a inundar la ruta principal que conecta las islas, conocidas como Outer Banks, y alrededor de un puñado de casas de playa. Las autoridades esperan que mayores oleajes durante la marea alta corten carreteras hacia poblados y casas vacacionales en los Outer Banks y generen peligrosas corrientes de resaca desde Florida hasta Nueva Inglaterra.
La ciudad de Nueva York cerró sus playas a la natación ayer y hoy. Algunas playas de Nueva Jersey, Maryland y Delaware estarán cerradas temporalmente. La temporada de huracanes en el Atlántico va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.