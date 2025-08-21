Más Información

Fracasa proyecto de Reyes Rodríguez para anular elección judicial; Tribunal Electoral avala triunfo de ministros de la Corte

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Lenia Batres acusa difamación sobre sus gastos y declaración fiscal; “aunque les moleste, seguiré siendo austera”, dice

Buenos amigos de AMLO, priistas neoliberales, actores y acosadores; los nombramientos polémicos de cónsules y embajadores de la 4T

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso

Pablo Jiménez, yerno del presunto líder de "La Barredora", renuncia a su cargo en gobierno de Tabasco; argumenta “motivos personales”

Rodanthe, Carolina del Norte.— El huracán Erin comenzó a fortalecerse nuevamente ayer mientras se acercaba a la costa central de Estados Unidos en el Atlántico, generando olas amenazantes que han obligado a cerrar playas desde las Carolinas hasta la ciudad de Nueva York. Los meteorólogos prevén que la tormenta alcance su punto máximo este jueves y dicen que podría intensificarse nuevamente hasta convertirse en un huracán de categoría 3 o mayor.

Aunque es poco probable que Erin toque tierra a lo largo de la costa este antes de adentrarse de nuevo en el mar, su borde exterior con vientos de fuerza tropical se acercaba a las islas barrera de Carolina del Norte. El agua comenzó a inundar la ruta principal que conecta las islas, conocidas como Outer Banks, y alrededor de un puñado de casas de playa. Las autoridades esperan que mayores oleajes durante la marea alta corten carreteras hacia poblados y casas vacacionales en los Outer Banks y generen peligrosas corrientes de resaca desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

La ciudad de Nueva York cerró sus playas a la natación ayer y hoy. Algunas playas de Nueva Jersey, Maryland y Delaware estarán cerradas temporalmente. La temporada de huracanes en el Atlántico va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

