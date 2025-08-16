Más Información

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Punto 420 se mueve este sábado de Plaza de la Concepción a Plaza Tlaxcoaque

Congreso de la CDMX aprueba “Ley Crucito”; buscan castigar asesinato contra hermanastros o hijastras

Miami.- El huracán "Erin" se intensificó rápidamente en el Atlántico hasta alcanzar la categoría 4, de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, sin representar por ahora peligro directo en tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades instaron a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (145 millas por hora) y se encontraba a unos 195 kilómetros (120 millas) al noreste de Ánguila. Avanzaba en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora (20 millas por hora).

Los expertos prevén que "Erin" mantenga este movimiento durante el fin de semana con una gradual disminución de su velocidad de traslación y que gire hacia el norte a comienzos de la próxima semana. En esa trayectoria, su centro pasaría justo al norte de las islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Los aviones cazahuracanes de la NOAA y la Reserva de la Fuerza Aérea confirmaron que los vientos máximos sostenidos aumentaron hasta 230 kilómetros por hora (145 millas por hora), con ráfagas aún más intensas.

Los meteorólogos prevén que el sistema continúe fortaleciéndose en las próximas horas, con posibles fluctuaciones de intensidad durante el fin de semana.

Las bandas exteriores del sistema descargarán fuertes precipitaciones hasta el domingo en las islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos aislados de hasta 150 milímetros (6 pulgadas).

Estas lluvias pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

El NHC advirtió además que el oleaje generado por "Erin" afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.

A comienzos de la próxima semana alcanzará también a las Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos, generando resacas peligrosas y corrientes marinas capaces de poner en riesgo la vida.

