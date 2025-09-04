Miami. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el desmantelamiento de una red criminal operada en su mayoría por inmigrantes indocumentados y que, aseguró, son responsables del robo de cientos de miles de dólares en diésel a gasolineras en al menos una docena de condados del estado.

La operación, bautizada como "Van Diesel", resultó en la captura de 10 sospechosos, siete de ellos supuestos inmigrantes indocumentados, según un comunicado de la gobernación de Florida.

De acuerdo con las autoridades, los acusados enfrentan cargos de conspiración y RICO, es decir, que están relacionados con el manejo de una empresa criminal que comete de manera sistemática delitos graves.

Cuatro de ellos también fueron imputados por lavado de dinero por más de 100 mil dólares.

La red utilizaba camionetas modificadas ilegalmente, con capacidad para transportar hasta 500 galones de combustible sustraído directamente de tanques de almacenamiento en gasolineras.

La investigación reveló que el esquema generó al menos 400 mil dólares en ganancias ilícitas, aunque la cifra real sería mucho mayor, según el comunicado.

Tres de los acusados son residentes permanentes legales que podrían perder su estatus migratorio si son condenados.

Este tipo de robo pone en riesgo a los conductores, socava la integridad del suministro de combustible y afecta directamente a los negocios locales, advirtió el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, al presentar los resultados de la operación junto con el fiscal Uthmeier.

Los acusados enfrentan penas que podrían alcanzar hasta 90 años de prisión.

La Fiscalía señaló que la investigación sigue en curso y se esperan más arrestos.

