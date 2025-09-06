Más Información
Por lo menos 11 personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil luego de que un hipopótamo hizo volcar una pequeña embarcación conocida como piragua en el río Sassandra, declaró el sábado la ministra de Solidaridad del país.
"Con profunda tristeza hemos tomado conocimiento de la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el vuelco de una embarcación causado por un hipopótamo", afirmó la ministra, Myss Belmonde Dogo, en una publicación en su página de Facebook.
Según Dogo, el incidente ocurrió el viernes a primera hora de la mañana en la localidad de Buyo, en el suroeste del país, y tres personas sobrevivieron.
"Las búsquedas continúan con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas", agregó Dogo.
Incidentes con hipopótamos en Costa de Marfil
De acuerdo con un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país.
Su población se calcula en unos 500 individuos, repartidos en varios ríos del sur del país, entre ellos el Sassandra y el Bandama.
