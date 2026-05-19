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Mountain View. El director ejecutivo de (matriz de Google), Sundar Pichai, anunció este martes durante la conferencia anual de desarrolladores que la compañía integrará en su buscador y en Chrome una función para detectar contenido creado por(IA).

"Estamos expandiendo tanto las credenciales de contenido como la verificación de SynthID (una marca de agua invisible para el ojo humano) a la búsqueda de Google y a Chrome. Eso significa que puedes simplemente usar Circle to Search en una imagen o hacer clic derecho en y preguntar: '¿Fue esto generado con IA?' Y obtendrás una respuesta clara junto con otro contexto útil", anotó el directivo, que fue el encargado de desvelar esta novedad.

Desde el Shoreline Amphitheatre, el emblemático anfiteatro al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California, Pichai comentó que algunas imágenes creadas con IA son muy fáciles de distinguir, como una en la que se le ve sentado en el suelo de un párking con el director ejecutivo de Tesla, ; el líder de Meta, ; y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ya que, según bromeó, él "no come hamburguesas".

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Asimismo, anunció que , Kakao y ElevenLabs también están adoptando SynthID, al igual que Nvidia lo hizo el año pasado.

"Es genial ver la colaboración entre industrias. Esperamos establecer el estándar de transparencia para la era de la IA", concluyó.

Según el directivo, esta marca de agua invisible al ojo humano ya ha etiquetado más de 100 mil millones de imágenes y vídeos desde su lanzamiento hace tres años.

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YouTube Ask: herramienta de IA para interactuar con los vídeos

Google presentó este martes, durante la inauguración de I/O 2026, su conferencia anual de desarrolladores, 'YouTube Ask' ('pregunta a YouTube'), una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial () que permite a los usuarios interactuar de forma directa con los vídeos, realizar preguntas complejas sobre su contenido y obtener resúmenes automatizados en tiempo real.

"La gente viene a YouTube todos los días a hacer muchas preguntas; hay muchos videos geniales, pero puede ser difícil saber por dónde empezar. 'Ask YouTube' reimagina por completo la experiencia, haciendo que la información sea mucho más digerible y . Verás videos que se adaptan mejor a tus intereses y, lo más importante, salta directamente a la parte del video más relevante para ti", anotó el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, que dio a conocer esta nueva herramienta.

Desde el Shoreline Amphitheatre, el emblemático anfiteatro al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California, Pichai anotó que 'YouTube Ask' se implementará "ampliamente" en los EU este verano.

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Esta nueva función conversacional para la plataforma de vídeo en '' llega pocas semanas después de que la compañía estadounidense implementara una tecnología similar en .

Google lanzó otra herramienta de "experiencia conversacional" llamada 'Docs Live', que permite a los usuarios redactar textos, realizar análisis conjuntos y automatizar actas de reuniones de forma simultánea, extrayendo datos contextuales externos sin necesidad de abandonar la interfaz de trabajo.

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