Bilbao. La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este miércoles de la situación humanitaria "límite" que se padece en Gaza y advirtió que "se muere mucha gente que no se puede atender", con hospitales llenos y sin recursos.
En un encuentro con los medios de comunicación celebrado en Bilbao (norte de España), quien fuera hasta 2012 el director general de la organización y actualmente su coordinador de emergencias, Aitor Zabalgogeazkoa, ha descrito sus últimas ocho semanas de estancia en Gaza y ha reclamado un "alto al fuego inmediato".
Según ha relatado, la situación en la Franja está "peor que nunca", tras 22 meses de campaña militar por parte del ejército de Israel y con unas perspectivas que "no son buenas", dentro de una zona "completamente cerrada".
En este sentido, ha advertido que el ritmo de evacuaciones médicas semanales que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud se limita a una treintena de niños cuando la cifra de pacientes que necesitarían tratamiento fuera de Franja es superior a los 10 mil.
"Los hospitales están saturados, completamente al límite... no hay personal, dinero ni espacio. Faltan medicinas, agua y combustible", ha demandado.
Ha incidido en la "imposibilidad" de manejar la avalancha diaria de heridos y muertos en las salas de emergencias, con espacios limitados y falta de personal. "Se muere mucha gente que no se puede atender", ha añadido.
Ayuda alimentaria
También ha lamentado que la ayuda alimentaria para dos millones de personas entra "a cuenta gotas" por carretera y es repartida únicamente a través de dos puntos de distribución, gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, impulsada por Israel, que se han convertido en una "trampa".
"A veces los asaltos a los camiones se producen a 50 metros de los controles israelíes y los soldados disparan", ha censurado.
En relación con la ayuda que llega desde el aire, ha considerado que "no soluciona nada" y supone un "gesto político fútil" por su escasa dimensión.
"Además, es peligrosa", ha relatado, para añadir que han sido numerosos los heridos y muertos aplastados por los pales que caen del cielo: "Los países que están haciendo esto deberían procurar otro tipo de presión a Israel".
De este modo, la ayuda humanitaria que llegaría en la actualidad a la Franja de Gaza vendría a representar alrededor de una tercera parte de lo que es necesario.
También ha alertado de las consecuencias de la anunciada ofensiva del ejército de Israel sobre la ciudad de Gaza, una circunstancia que provocaría un desplazamiento de población "gigantesco".
