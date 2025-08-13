Más Información

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

“La Tuta”, “El Cuini” y “El Flaquito”, en segunda entrega masiva de narcos a Trump

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

La mañanera de Sheinbaum, 13 de agosto, minuto a minuto

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

Honran en El Ángel a periodistas asesinados en Gaza; alistan mega marcha para exigir ruptura de relaciones con Israel

Bilbao. La organización (MSF) alertó este miércoles de la situación humanitaria "límite" que se padece en y advirtió que "se muere mucha gente que no se puede atender", con hospitales llenos y sin recursos.

En un encuentro con los medios de comunicación celebrado en Bilbao (norte de España), quien fuera hasta 2012 el director general de la organización y actualmente su coordinador de emergencias, Aitor Zabalgogeazkoa, ha descrito sus últimas ocho semanas de estancia en Gaza y ha reclamado un "".

Según ha relatado, la situación en la Franja está "peor que nunca", tras 22 meses de campaña militar por parte del y con unas perspectivas que "no son buenas", dentro de una zona "completamente cerrada".

Un joven palestino lleva una bolsa de harina cerca de un punto de distribución de alimentos en Zikim este viernes, en el norte de la Franja de Gaza. Las organizaciones humanitarias han advertido de una catástrofe alimentaria inminente para miles de niños, una crisis provocada por la grave inseguridad alimentaria, el deterioro de los servicios sanitarios y las continuas restricciones a la ayuda humanitaria y los suministros esenciales. Foto: EFE
En este sentido, ha advertido que el ritmo de evacuaciones médicas semanales que lleva a cabo la se limita a una treintena de niños cuando la cifra de pacientes que necesitarían tratamiento fuera de Franja es superior a los 10 mil.

"Los hospitales están saturados, completamente al límite... no hay personal, dinero ni espacio. Faltan , agua y combustible", ha demandado.

Ha incidido en la "imposibilidad" de manejar la avalancha diaria de heridos y muertos en las salas de emergencias, con espacios limitados y falta de personal. "Se muere mucha gente que no se puede atender", ha añadido.

Palestinos se abalanzan sobre la ayuda humanitaria lanzada en paracaídas sobre Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 5 de agosto de 2025. Foto: AP
Ayuda alimentaria

También ha lamentado que lapara dos millones de personas entra "a cuenta gotas" por carretera y es repartida únicamente a través de dos puntos de distribución, gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, impulsada por Israel, que se han convertido en una "trampa".

"A veces los asaltos a los camiones se producen a 50 metros de los controles israelíes y los soldados disparan", ha censurado.

En relación con la ayuda que llega desde el aire, ha considerado que "no soluciona nada" y supone un "gesto político fútil" por su escasa dimensión.

Palestinos, junto al cuerpo de una mujer que fue golpeada por un camión cuando intentaba alcanzar un camión en un convoy de ayuda humanitaria que circulaba por el corredor de Morag, cerca de Rafah, en el extremo sur de la Ciudad de Gaza, el 4 de agosto de 2025. Foto: AP
"Además, es peligrosa", ha relatado, para añadir que han sido numerosos los heridos y muertos aplastados por los pales que caen del cielo: "Los países que están haciendo esto deberían procurar otro tipo de presión a Israel".

De este modo, la ayuda humanitaria que llegaría en la actualidad a la vendría a representar alrededor de una tercera parte de lo que es necesario.

También ha alertado de las consecuencias de la anunciada ofensiva del ejército de Israel sobre la ciudad de Gaza, una circunstancia que provocaría un "gigantesco".

Más Información

