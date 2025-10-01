Más Información

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Reforma electoral tendrá que profundizar la democracia, dicen académicos de la UNAM; piden incluir consultas con expertos

Va Corte a sede alterna por marcha del 2 de octubre; sesionará al sur de la CDMX

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Estudiantes del IPN bloquean Periférico Norte y Conscripto; exigen mejores condiciones escolares

Intento de asalto provoca balacera y pánico dentro de centro comercial en Tlaquepaque, Jalisco

Caracas.- Los venezolanos reciben a partir de este miércoles una Navidad nuevamente adelantada por el mandatario , en medio de la tensión por el despliegue militar de EU, cerca de sus aguas y que no ha logrado quebrar la relativa normalidad en el país, marcada por dificultades económicas, fallas en servicios básicos y una incertidumbre política acentuada tras las presidenciales de 2024.

El día a día se mantiene: los estudiantes asisten a clases, los empleados acuden a sus puestos de trabajo, las unidades de transitan ocupadas, hay tráfico en las calles, los establecimientos comerciales abren, las playas se llenan de bañistas y prosiguen los preparativos de eventos religiosos, artísticos y deportivos.

A esta cotidianidad se le ha sumado, desde agosto, la convocatoria por parte del Gobierno a movilizaciones y otras actividades en respuesta al despliegue estadounidense, que califica como una "amenaza" en contra de la soberanía, por lo que ha insistido en el llamado al alistamiento en la Milicia y a participar en jornadas de adiestramiento militar.

Pero a pesar del fantasma de una "lucha armada", un escenario contemplado por el Gobierno en caso de una agresión, los ciudadanos siguen con sus rutinas.

Miembros de los Consejos Comunitarios y Cívicos entrenan durante un ejercicio militar en Fuerte Tiuna, Caracas, Venezuela (20/09/2025). Foto: Pedro Mattey / AFP)
"El problema económico ha sido la peor amenaza que tenemos, no hay poder adquisitivo", aseguró a EFE Yuraima Mena, una pensionista de 65 años que se encontraba con su esposo en un bulevar de Caracas, y para quien Maduro adelantó la Navidad con el fin de que "la gente se enfoque en eso" y no "en el problema principal, que -dijo- es lo del dólar".

Mena -que subsiste con una pensión de 130 bolívares (72 centavos de dólar, a la tasa oficial) y un bono denominado "ingreso contra la guerra económica" equivalente a casi 50 dólares- sostuvo que el aumento del precio de la divisa y el encarecimiento de los productos es hoy la "mayor preocupación", así como sus ingresos, que, asegura, "no alcanzan para nada".

Una "amenaza" latente

Merlis Rodríguez, estudiante de Audiovisuales en una universidad pública, acudió el martes a la institución por las inscripciones para el reinicio de clases este mes.

Su cotidianidad, la de "una estudiante que trata de echar la vida pa'lante trabajando", como ella misma describió a EFE, sigue "normal".

No obstante, esta joven de 21 años admite sentir temor de que se concrete "la amenaza" y que un eventual conflicto se extienda fuera de Caracas, incluyendo a la ciudad en la que vive con sus padres, a poco más de 40 kilómetros de la capital.

Nicolas Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela. (01/10/25) Foto: EFE
Mientras, Washington defiende el despliegue como una operación contra el narcotráfico supuestamente procedente de Venezuela, lo que rechaza Caracas, que acusa a EU de preparar "una agresión cada vez con más fuerza" para propiciar un "cambio de régimen" y para apoderarse de las riquezas energéticas del país suramericano.

El lunes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que Maduro "suscribió" un "decreto de conmoción externa" que "da poderes" y "facultades especiales" al jefe de Estado "para actuar en materia de defensa y seguridad".

La "fórmula" navideña

En este contexto, Maduro, como ha hecho en otros años desde que llegó al poder, en 2013, volvió a adelantar la Navidad.

Desde este 1 de octubre comenzará la celebración, para lo cual empezaron a decorarse varias zonas de Caracas, como el Paseo Los Próceres -un monumento con fuentes, plazoletas y estatuas de líderes independentistas-, aledaño al complejo militar Fuerte Tiuna.

El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima declaró este miércoles fundada la demanda de amparo presentada por Castillo contra el Parlamento, que aprobó retirar la pensión del exmandatario. (01/10/25) Foto: EFE
En los días previos a la fecha pautada, se han decorado avenidas, plazas, árboles y postes eléctricos, al tiempo que algunas tiendas ya venden artículos navideños.

Según Maduro, este adelanto es una "fórmula" que ha resultado "muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría y la felicidad".

Alexander Omaña, un vendedor de chicha en un sector de Caracas, ha visto que en las últimas semanas "hay más" personas en el bulevar comercial donde tiene su puesto, lo que cree que está relacionado con la proximidad de la anticipada época navideña.

"La gente sale a comprar, la gente sale a caminar, a pasear, (...) vienen las Navidades, la gente sale a comprar adelantado", señaló este hombre de 46 años, que sigue "trabajando duro" y "hasta los momentos", asegura, ve que todo está "normalito".

La Navidad coincide con los preparativos para celebrar este mes las canonizaciones del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, y el comienzo de la temporada del béisbol nacional, el deporte preferido por los venezolanos.

